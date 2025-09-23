Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Μπριάνσκ και Σαμάρα από επιδρομές ουκρανικών drones

Το Κίεβο στοχεύει συστηματικά στρατηγικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή
Φωτιά σε ρωσική πετρελαϊκή εγκαταστάση όπως την δείχνει θερμική κάμερα ουκρανικού drone
Φωτιά σε ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση όπως την δείχνει θερμική κάμερα ουκρανικού drone / YouTube @MAGYARBIRDS via REUTERS / File Photo

Πυρκαγιά και εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσαν καταστροφικές επιδρομές ουκρανικών drones σε δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (23.09.2025) το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Η ουκρανική πλευρά αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση και να «απαντήσει» στις πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία, εκτοξεύοντας drones καμικάζι εναντίον στρατηγικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, που είναι κρίσιμη για την λειτουργία της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Στην Σαμάρα, ο ουκρανικός στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές.

Από την άλλη πλευρά, στο Μπριάνσκ έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωση του.

 

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα, ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού , προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

Κόσμος
