Στο φως έρχονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο της Μαρίνα Γιάνκινα, της επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, αρμόδιας για τη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια, μετά τη «βουτιά θανάτου» που φέρεται να έκανε από τον 16ο όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη.

Η Μαρίνα Γιάνκινα έπεσε από τον 16ο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας, η αστυνομία εξετάζει ως βασική εκδοχή του θανάτου της την αυτοκτονία αλλά η Ανακριτική Επιτροπή, προς το παρόν, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό επίσημα.

Σύμφωνα με το Mash στο Telegram, τις πληροφορίες του οποίου επικαλείται και το Meduza, η Μαρίνα Γιάνκινα κάλεσε τον πρώην σύζυγό της και του ζήτησε να καλέσει την αστυνομία πριν πέσει στο κενό. Τελικά, φαίνεται ότι βούτηξε επειδή «αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας».

Πάντως, η αστυνομία βρήκε έγγραφα και προσωπικά της αντικείμενα στο μπαλκόνι του 16ου ορόφου και οι έρευνες συνεχίζονται.

In #SaintPetersburg, the head of the financial support department of the Ministry of Defense for the Western District, Marina Yankina, mysteriously fell out of the window. pic.twitter.com/QT3PJcgtxE