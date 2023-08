Ελικόπτερο τύπου Mi-8, που ανήκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, συνετρίβη στον οικισμό Προύντνι της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, στο νότιο τμήμα της χώρας που συνορεύει με το Καζακστάν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας αλλά και κανάλια στο Telegram, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σπεύδουν στο σημείο που συνετρίβη το ελικόπτερο, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν σκοτωθεί.

Το ελικόπτερο τύπου Mi-8 της FSB πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση και φαίνεται πως αντιμετώπισε πρόβλημα και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα 4 μέλη του πληρώματος. Από τη συντριβή δεν τραυματίστηκε κανένας κάτοικος της περιοχής.

Ρωσικά κανάλια στο Telegram έχουν δημοσιεύσει βίντεο και εικόνες από το μοιραίο περιστατικό.

A Mi-8 helicopter belonging to the FSB crashed in Russia's Chelyabinsk region on Tuesday, TASS reports citing emergency services. Video: Baza Telegram channel pic.twitter.com/KxuZ0Ef9b1

A Russian Mil Mi-8 helicopter operated by the Federal Security Service (FSB) crashed in Chelyabinsk Oblast, central Russia. All three crew-members perished.



According to preliminary information, the cause of the crash was an engine failure. pic.twitter.com/uTLxVQps97