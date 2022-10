Που το πάει τελικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες, απειλεί με χρήση πυρηνικών; Η Ρωσία συντηρεί την πυρηνική απειλή με τα σενάρια για το που και πότε μπορεί να «πατηθεί το κουμπί» να είναι τρία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν φροντίζει με κάθε ευκαιρία να συντηρεί την ένταση και φυσικά την απειλή πως μπορεί να κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία και όχι μόνο. Πρώτα το υποβρύχιο Belgorod που βρίσκεται στην Αρκτική και φέρει την τορπίλη «Poseidon», που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το «Όπλο της Αποκάλυψης».

Στη συνέχεια ήταν οι εικόνες που δημοσίευσε η εφημερίδα Telegraph και έδειχναν τρένο φορτωμένο με οχήματα και εξοπλισμό, με κατεύθυνση προς την Ουκρανία. Το τρένο συνδέεται με την 12η Κεντρική Διεύθυνση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, η οποία διαχειρίζεται δεκάδες αποθήκες πυρηνικών όπλων.

Κάπως έτσι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κρατά τη Δύση στην… τσίτα. Και στέλνει μήνυμα πως δεν αστειεύεται. «Δεν μπλοφάρουμε» είπε άλλωστε σε πρόσφατο διάγγελμά του.

A train operated by the secretive nuclear division and linked to the 12th main directorate of the Russian ministry of defence was spotted in central Russia over the weekend heading towards the front line in Ukraine.https://t.co/NfTI1gMQZ0 pic.twitter.com/e3keOpOTsf