Ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα κοντά στην Ρωσία και συγκεκριμένα στη Μόσχα λίγο μετά την απογείωσή του. Τραγικό θάνατο βρήκαν και οι 71 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 65 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε τη συντριβή. Η οποία, μάλιστα, σημειώθηκε σε θερμοκρασίες γύρω στους-5 βαθμούς Κελσίου. Κατά την διάρκεια της ημέρας σημειώνονταν έντονες χιονοπτώσεις.

Ερευνητές δήλωσαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα για το ατύχημα και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι έρευνες κινούνται… στο σκοτάδι!

Δεν υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα… κάθε είδους σενάρια που ακούστηκαν ήταν πολλά. Πάρα πολλά. Υπήρξαν για παράδειγμα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με ένα ελικόπτερο. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως στο σημείο βρέθηκαν και συντρίμμια ελικοπτέρπου. Γρήγορα όμως το πρακτορείο Interfax το διέψευσε.

Ένα ακόμη σενάριο ήθελε τον πιλότο του μοιραίου Antonov An-148 να διαπιστώνει βλάβη και να αιτείται έκτακτη προσγείωση. Την είδηση αυτή μεταφέρει το rt.com.

Τέλος, υπάρχει και το σενάριο της έκρηξης: Είτε λόγω μηχανικής βλάβης, είτε ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας! Κι αυτό διότι συντρίμμια βρέθηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν, μάλιστα, μαρτυρίες ανθρώπων που τόνιζαν πως είδαν έκρηξη στον ουρανό.

Ωστόσο όπως προαναφέραμε δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από όλα τα παραπάνω επισήμως.

Το αεροσκάφος, τύπου AN-148 ανήκε στη ρωσική εταιρία Saratov Airlines. Πραγματοποιούσε πτήση από τη Μόσχα στην πόλη Ορσκ στην περιοχή Ορενμπούργκ. Περίπου 1.500 χλμ. νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση έδειξαν συγγενείς να περιμένουν στο αεροδρόμιο του Ορσκ. Ορισμένοι κρατούσαν το κεφάλι στα χέρια τους, αφού είχαν μόλις πληροφορηθεί πως το αεροσκάφος που μετέφερε τα αγαπημένα τους πρόσωπα είχε συντριβεί…

Δείτε τις τραγικές εικόνες

Family members of crashed airline gather at destination airport. They wait for the plane that would never arrive now. pic.twitter.com/PX2L48Cr4F

— English Russia (@EnglishRussia1) 11 Φεβρουαρίου 2018