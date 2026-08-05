Ρωσία: Τραυματίστηκε διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones – Ανατινάχθηκε το αυτοκίνητό του

Το αυτοκίνητο που μετέφερε τον διευθυντή ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones ανατινάχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με την Kommersant.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας drone Uraldronzavod, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ «βρίσκεται στην Εντατική σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί αγωνίζονται να τον κρατήσουν στην ζωή», δήλωσε μία πηγή.

Ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη. Διεξάγεται έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με το TASS.

🇷🇺Yekaterinburg, a car exploded, belonging to the director of a Russian company that manufactures FPV drones, who also runs a military channel with 600,000 subscribers.



The injured man is in the intensive care unit in a serious condition. pic.twitter.com/rJx3xi3jWQ — Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 5, 2026

Η εταιρεία Uraldronzavod έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει ως έδρα το Γεκατερίνμπουργκ και παράγει το drone FPV Upyr που χρησιμοποιείται κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίσθηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.