Κάλας σε Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ύπατη εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, να υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Η παρέμβαση της αξιωματούχου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έγινε με αφορμή ερώτηση του επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με την Τουρκία και το υπό προετοιμασία νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

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Στην απάντησή της, η Κάγια Κάλας ξεκαθαρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες γύρω από το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας και διαμηνύει ότι η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση με την Άγκυρα.

«Αταλάντευτη προσήλωση» στις σχέσεις καλής γειτονίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επισήμανση της Ύπατης Εκπροσώπου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές πως αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει «αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών».

Παράλληλα, η κ. Κάλας υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της, αλλά και των κρατών-μελών της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

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Παρακολουθεί τις εξελίξεις η Επιτροπή

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ακόμη ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου που φέρεται να προωθείται στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής για το ζήτημα, την ώρα που η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η απάντηση για τη χρηματοδότηση

Απαντώντας και στο ερώτημα του Γιάννη Μανιάτη σχετικά με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την προετοιμασία του νομοσχεδίου, η Κάγια Κάλας διευκρινίζει ότι το Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας για την Κλιματική Αλλαγή (CC/RAC), το οποίο φέρεται να συμμετείχε στην επεξεργασία του σχεδίου, δεν δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από άμεσες τουρκικές συνεισφορές.