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«Λιώνει» με 42 βαθμούς το Βατικανό: Στο εσωτερικό υποδέχθηκε τους πιστούς ο Πάπας

Η Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού
Ο Πάπας Λέων μιλάει κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό στις 5 Αυγούστου 2026
Ο Πάπας Λέων μιλάει κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό στις 5 Αυγούστου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli
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Στο εσωτερικό της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη υποδέχθηκε ο Πάπας Λέων τους πιστούς λόγω του καύσωνα στην «αιώνια πόλη».

Η Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού και ο Πάπας Λέων περίμενε τους καθολικούς πιστούς που συρρέουν στη Ρώμη από δεκάδες χώρες του πλανήτη.

Μετά τη σύντομη ανάπαυλα του Ιουλίου, όπως κάθε Τετάρτη ο Ποντίφικας συνάντησε τους καθολικούς στο εσωτερικό της βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει την Τετάρτη (05.08.2026) τους 38 βαθμούς.

Ωστόσο, η αισθητή θερμοκρασία αγγίζει τους 42 βαθμούς.

Εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη γενική αυτή ακρόαση στο εσωτερικό της βασιλικής και όχι στην πλατεία, όπως γίνεται συνήθως.

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Ο Πάπας Λέων ευλογεί το κοινό στο τέλος της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, 5 Αυγούστου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli

Ο Αμερικανός Πάπας συνάντησε και ευλόγησε περίπου πέντε χιλιάδες προσκυνητές προερχόμενους, κυρίως, από την Πολωνία.

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Ο Ποντίφικας στο εσωτερικό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli

Η Αίθουσα Τύπου του Βατικανού, παράλληλα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Λέων ο ΙΔ’ πρόκειται να πραγματοποιήσει το επόμενο αποστολικό του ταξίδι στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στο Περού, από τις 6 μέχρι τις 17 του ερχόμενου Νοεμβρίου.

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Μία πιστή κρατά μία βεντάλια στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli

Κατά το ταξίδι αυτό, ο ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα επισκεφθεί και την πόλη Σικλάγιο, στο Περού, της οποίας ήταν επίσκοπος από το 2015 μέχρι το 2023. Πρόκειται για το πέμπτο, κατά σειρά, αποστολικό ταξίδι του ποντίφικα.

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