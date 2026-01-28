Κόσμος

Ρωσία: Βίντεο δείχνει αξιωματικό να δένει σε δέντρο και να βασανίζει στρατιώτες – Τους έδωσε να φάνε χιόνι

Άφησε τον έναν στρατιώτη ημίγυμνο και δεμένο στο δέντρο, στους -20 βαθμούς Κελσίου
Στρατιώτης

Σοκαριστικό βίντεο από τη Ρωσία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τις τελευταίες ημέρες, στα social media. Στα πλάνα φαίνεται ένας Ρώσος αξιωματικός να βασανίζει στρατιώτες κατηγορώντας τους για ανυπακοή και κλοπή.

Στο βίντεο και σύμφωνα με την Sun, φαίνεται ο αξιωματικός να έχει δέσει τους 2 στρατιώτες σε δέντρο, σε κάποιο χιονισμένο δάσος της Ρωσίας. Ο ένας από αυτούς φορά μόνο τα εσώρουχά του. Η θερμοκρασία στην περιοχή αγγίζει τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Αν παρατηρήσει κανείς καλύτερα, μπορεί να διακρίνει τον ημίγυμνο στρατιώτη να τουρτουρίζει από το κρύο. «Καθάρματα, γουρούνια», τους αποκαλεί ο άνδρας που κάνει τα βασανιστήρια. Στη συνέχεια αρπάζει λίγο χιόνι και τους το βάζει με τη βία μέσα στο στόμα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι στρατιώτες στη Ρωσία γίνονται θύματα τέτοιων βασανιστηρίων. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο που επικαλείται τον Ουκρανό αναλυτή και μπλόγκερ Γιούρι Μπουτούσοφ, οι Ρώσοι διοικητές συνηθίζουν να εξασκούν βίαιες πρακτικές και καψόνια στους στρατιώτες ώστε να τους σκληραγωγήσει.

