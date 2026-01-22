Ρωσικά βομβαρδιστικά εκτέλεσαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική ανακοίνωσε η Μόσχα

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 εκτέλεσαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική, ανακοίνωσε σήμερα (22/01/2026) το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας στη Ρωσία στο Telegram, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM και έκαναν περιπολία στη Βαλτική.

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.