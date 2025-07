Ρωσική Άπω Ανατολή: Σείεται από σεισμούς η χερσόνησος της Καμτσάτκα – 7,4 Ρίχτερ η μεγαλύτερη δόνηση

Στον χορό των Ρίχτερ βρίσκεται η Ρωσική Απω Ανατολή και συγκεκριμένα η χερσόνησος της Καμτσάτκα που χτυπήθηκε από μεγάλους σεισμούς το πρωί της Κυριακής (20.07.2025)

Ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα και σημειώθηκε ανοιχτά της Καμτσάτκα στην Ρωσική Απω Ανατολή.

Είχε προηγηθεί μια δόνηση 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το εστιακό βάθος του σεισμού να είναι 10 χιλιόμετρα.

Οι ισχυροί σεισμοί οδήγησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό ινιστιτούτο γεωφυσικής USGS.

A 7.5-magnitude earthquake hit off Russia’s Kamchatka Peninsula, shaking groceries off shelves in Petropavlovsk-Kamchatsky.



Tsunami warnings prompted evacuations, but no major damage or injuries were reported.



The tsunami watch for Hawaii was canceled. https://t.co/CA3R4JQdmu pic.twitter.com/sZJiwYgUTx July 20, 2025

Το επίκεντρο των σεισμών αυτών εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε απόσταση μεταξύ περίπου 130 και 144 χιλιομέτρων από τη ρωσική πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

Videos showing the shaking during the recent M7.0 earthquake in Kamchatka, Russia. That was quite a rattle. I’ve only seen superficial damage like broken plant pots etc so far…. pic.twitter.com/ePN5EPTKPL — Volcaholic (@volcaholic1) August 17, 2024

Μετά τα 7,4 Ρίχτερ ακολούθησαν τρεις ακόμα σεισμοί, 6.6, 6 και 6.5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Russia Kamchatka coast rocked by a 7.4 magnitude earthquake!

Three powerful tremors were felt – 5.0, 6.7 and 7.4.

Tsunami warning issued, Petropavlovsk-Kamchatsky and nearby coastal cities on high alert. #Russia #TsunamiAlert #earthquake #землетрясение #Kazakhstan pic.twitter.com/mxQWUteGO2 — Sanjeev (@wing4destiny) July 20, 2025

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

Από το 1900 επτά πολύ ισχυροί σεισμοί, -8,3 βαθμών ή μεγαλύτεροι, έχουν σημειωθεί κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.