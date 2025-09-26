Ρωσικό πολεμικό πλοίο επιχειρούσε κοντά στη Δανία την ίδια χρονική περίοδο με τις πτήσεις drones στα αεροδρόμια της χώρας

Μια σημαντική αποκάλυψη έκαναν μέσα ενημέρωσης στην Δανία, καθώς φαίνεται ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο επιχειρεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο όριο των δανέζικων χωρικών υδάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, λόγω των πρόσφατων πτήσεων αγνώστων drones στην σκανδιναβική χώρα.

Ειδικότερα, η εφημερίδα Ekstra Bladet ανέφερε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Alexander Shabalin» επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα κοντά στην Δανία, την ίδια χρονική περίοδο που άγνωστα drones έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλά αεροδρόμια της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιογράφοι της δανέζικης εφημερίδας πέταξαν με ελικόπτερο και εντόπισαν το ρωσικό αποβατικό πλοίο στο «όριο» των δανέζικων χωρικών υδάτων, ανάμεσα στις νήσους Langeland και Lolland, υπογραμμίζοντας ότι το «Alexander Shabalin» περνούσε απαρατήρητο, επειδή το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) ήταν απενεργοποιημένο.

Off the coast of Denmark, the Russian warship has been spotted



The landing ship Alexander Shabalin has been loitering near Denmark’s coast for several days, having turned off its tracking system.



Its presence coincides with a series of drone provocations that have already… pic.twitter.com/eY5lklopks — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι υπογράμμισαν ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν σε περιοχή, μεταξύ των χωρικών και διεθνών υδάτων της Δανίας, περίπου 70 έως 270 χιλιόμετρα από τα αεροδρόμια και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου σημειώθηκαν πτήσεις αγνώστων drones τις προηγούμενες ημέρες.

Die ticken auch nicht mehr richtig, da in Dänemark.



Haben die wohl gemeint, das russische Landungsschiff Alexander Shabalin hätte was mit den Drohnen zu tun gehabt, die dort über den Flugplätzen geschwirrt sein sollten.



Naja, jedenfalls ist das Schiff zurück in Baltisk, und… pic.twitter.com/cm0hBDIacw — Debaser (@Debaser83994181) September 26, 2025

Οι αστυνομικές αρχές αλλά και αναλυτές δεν αποκλείουν ότι μπορεί να συνδέεται η παρουσία του «Alexander Shabalin» ανοικτά των ακτών της Δανίας και οι πτήσεις αγνώστων drones σε αεροδρόμια της χώρας, τα οποία «έκλεισαν» προσωρινά, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του αεροδρομίου Άαλμποργκ που ανέστειλε την λειτουργία του δύο φορές.

Η δανέζικη εφημερίδα Ekstra Bladet ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας γνώριζαν την παρουσία του ρωσικού πλοίου στα ανοιχτά της νήσου Langeland, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αρνηθεί να σχολιάσουν.

Σημειώνεται ότι το «Alexander Shabalin» είναι ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο που κατασκευάστηκε το 1985. Συμμετείχε στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία το 2016 και το 2017, αποβιβάζοντας στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τα οπλικά συστήματα και τους πυραύλους μιας φρεγάτας ή ενός καταδρομικού, το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο έχει αρκετό χώρο για να αναπτύσσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή drones.

Το υπόβαθρο της έντασης στη Δανία

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας *22.09.2025), όταν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντοπίστηκαν να πετούν στην περιοχή.

Συνέχεια δόθηκε χθες Πέμπτη (25.09.2025) όταν νέες πτήσεις αγνώστων drones είχαν ως αποτέλεσμα τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ να αναστείλουν την λειτουργία τους.

Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση της Δανίας σκοπεύει να αποκτήσει νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.