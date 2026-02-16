Κόσμος

Ρώσοι στρατιώτες τιμωρούνται για την ανυπακοή τους – Τους έγδυσαν και τους κρέμασαν γυμνούς σε δέντρα

Ο αξιωματικός τους χτυπά, λέγοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές»
στρατιώτης
Ρώσος στρατιώτης

Σκληρές εικόνες από πρακτικές «επανεκπαίδευσης» στρατιωτών της Ρωσίας που λιποτάκτησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία φέρνουν στο φως βίντεο που δημοσιεύτηκαν, προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους τα παρακολουθούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, σε πλάνα που κατέγραψε Ρώσος διοικητής που είναι στην πρώτη γραμμή του πολέμου, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κακοποίει τους στρατιώτες.

Στα βίντεο φαίνεται να έχει γδύσει και να έχει δέσει ημίγυμνους στρατιώτες σε δέντρα, μέσα στο χιόνι και σε θερμοκρασίες που είναι υπό το μηδέν, ως τιμωρία επειδή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Στον λαιμό των τεσσάρων ανδρών μάλιστα κρέμονται κάποιες πινακίδες από χαρτόνι με χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός», ενώ σε μία εξ αυτών αναγράφεται: «Παραπονέθηκα για τον διοικητή μου».

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε μπορούμε να ακούσουμε τον αξιωματικό να κατηγορεί τους στρατιώτες για δειλία και άρνηση να πολεμήσουν για την πατρίδα, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων Ρώσων.

Σε άλλο σημείο τους χτυπά, λέγοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές». Οι δεμένοι άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι, συμφωνούν με ότι τους πει και υπόσχονται ότι δεν θα ξανακάνουν κάτι εκτός των κανόνων.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται τέτοιο βίντεο από Ρώσους αξιωματικούς, αφού τον Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει βίντεο με Ρώσο στρατιώτη δεμένο ανάποδα σε δέντρο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, μέσα σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο μέτωπο.

Άλλη φορά στρατιώτης που είχε επίσης δεθεί σε δέντρο φέρεται να εξαναγκάστηκε να φάει χιόνι, γιατί είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη θέση του αντί να ακολουθήσει διαταγές.

