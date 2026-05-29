Ρουμανία: Δεύτερο drone μπήκε στον εναέριο χώρο της – Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους του

Μετά το πλήγμα του ρωσικού drone το βράδυ της Πέμπτης (28.07.2026) σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, νέες αναφορές κάνουν λόγο για δεύτερο drone στα βορειοδυτικά της χώρας.

Οι αρχές της Ρουμανίας ανακοίνωσαν τον εντοπισμό δεύτερου drone στα βορειοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίστηκε πως τα F-16 που σηκώθηκαν, δεν επιχείρησαν κατά του drone, καθώς θεωρήθηκε πως τα συντρίμμια του θα προκαλούσαν μεγαλύτερες ζημιές και περισσότερο πανικό σε κατοικημένη περιοχή.

Επίσης, ένα drone χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε στην περιοχή Μπασέστι της κομητείας Μαραμούρες, στη βορειοδυτική Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η περιοχή αποκλείστηκε και το drone φέρεται να συνετρίβη σε αγροτική περιοχή.

Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν το χρόνο για να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν είχαν το χρόνο να καταρρίψουν το drone» που τραυμάτισε δύο ανθρώπους πέφτοντας σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός Γκεόργκε Μαξίμ.

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια», πρόσθεσε, «καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας -4 λεπτά- ήταν εξαιρετικά βραχύς».

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους του

Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους του, δήλωσε μέσω του Χ ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε έπειτα από το πλήγμα πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας από ρωσικό drone κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας την νύκτα.

«Η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαρκ Ρούτε. «Η χθεσινή νύκτα έδειξε και πάλι ότι οι επιπλοκές του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο έδαφός μας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία καθώς αμύνεται κατά της ρωσικής επίθεσης».

Και λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Χ: «Μόλις συνομίλησα με τον ρουμάνο πρόεδρο Νικούσορ Νταν (…) Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς την Ρουμανία και εξέφρασα την συμπάθειά μου για τους τραυματίες αυτού του περιστατικού». «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε cm2 του εδάφους των συμμάχων».

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Μάθιου Γουίτακερ, καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Χ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτήν την ανεύθυνη διείσδυση στο έδαφός της».

«Οι σκέψεις βρίσκονται με τους τραυματίες στο Γαλάτσι. Θα υπερασπισθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Αλισον Χαρτ καταδίκασε μέσω του Χ την ανευθυνότητα της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνεβιτς, συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων Γκεοργκίτα Βλαντ, ανακοίνωσε μέσω του Χ το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).

«Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας για το συμβάν και εξετάζεται η λήψη επιπλέον αμυντικών μέτρων».

«Απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη»

Η πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στην Ρουμανία αποτελεί νέα απόδειξη της απειλής που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για το σύνολο της Ευρώπης, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Η πρόσφατη διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμανικό εναέριο χώρο και η έκρηξή του σε κατοικημένη περιοχή στο Γαλάτσι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι η ρωσική επίθεση αποτελεί πραγματική απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για ολόκληρη την Ευρώπη», έγραψε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Άρθρο 4 της Συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας

Πηγή της Συμμαχίας δήλωσε ότι η Ρουμανία έχει την δυνατότητα να ζητήσει, ή όχι, την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι οι σύμμαχοι «θα διαβουλεύονται κάθε φορά που μία χώρα μέλος κρίνει ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ».

Το άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένως, πιο πρόσφατα από την Πολωνία το φθινόπωρο 2025 έπειτα από την διείσδυση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρουμανία έχει επίσης ζητήσει από το ΝΑΤΟ την λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της μεταφοράς συστημάτων για την αντιμετώπιση των drones στο ρουμανικό έδαφος.

Η Συμμαχία «θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνα κατά κάθε απειλής, περιλαμβανομένων των drones», έγραψε στο Χ σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ προβλέπει την δημιουργία «αυτοματοποιημένης ζώνης» άμυνας που θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα λειτουργούν σχεδόν χωρίς στρατιώτες στο ανατολικό μέτωπο τα επόμενα δύο χρόνια, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο νατοϊκός αξιωματούχος.

Από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, πληθύνονται τα περιστατική διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Και συντρίμμια από drones έχουν επανειλημμένως πέσει στο ρουμανικό έδαφος.

Η Ρουμανία είχε καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βουκουρέστι μετά την διείσδυση ρωσικού drone στον εναέριο χώρο την τον Σεπτέμβριο 2025, λίγες ημέρες μετά την είσοδο μεγάλου αριθμού ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.