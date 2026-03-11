Ρουμανία: «Ναι» στην μεταστάθμευση αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ που επιχειρούν εναντίον του Ιράν

Η Ρουμανία, ένας πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενεί το αμερικανικό χερσαίο σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας τύπου Aegis Ashore, που αναπτύχθηκε πριν μια δεκαετία στην πόλη Ντεβετσέλου για να αντιμετωπίσει πιθανές απειλές του ΝΑΤΟ, ενώ αναβαθμίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, η Ρουμανία φαίνεται ότι θέλει να αναβαθμίσει και τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τις αμερικανικές πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ειδικότερα, το Βουκουρέστι θα φιλοξενήσει αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, επιτήρησης και δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα (11.03.2026) ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, προσθέτοντας ότι ο εξοπλισμός είναι «αμυντικός» και δεν αφορά πυρομαχικά.

Ο Νταν νωρίτερα συμμετείχε στο ανώτατο συμβούλιο άμυνας της χώρας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το μέτρο αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Μιλάμε για αεροσκάφη ανεφοδιασμού, κάποιο εξοπλισμό επιτήρησης και κάποιο εξοπλισμό δορυφορικών επικοινωνιών σε συσχέτιση με την ασπίδα στο Ντεβετσέλου» είπε ο Νταν.

«Ο εξοπλισμός αυτός είναι αμυντικός, δεν μεταφέρει πραγματικά πυρομαχικά. Στον βαθμό που το εγκρίνει το κοινοβούλιο… θα αναπτυχθεί στη Ρουμανία σύμφωνα με την σύμπραξη ΗΠΑ-Ρουμανίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν στη Ρουμανία

Ενώ ορισμένες χώρες της ΕΕ, -πως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία, έστειλαν πολεμικά πλοία στην Κύπρο αφότου ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την βρετανική βάση στο νησί, άλλες χώρες επιτρέπουν την χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων.

Οι περισσότεροι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή και προτρέπουν να τερματισθεί και να υπάρξει μια διπλωματική λύση στην σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ απέσυραν το 2025 περίπου 1.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από την ρουμανική αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου, καθώς έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στα δικά τους σύνορα και στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού. Άλλοι 1.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν στην Ρουμανία.

Η μόνιμη παρουσία των συμμάχων στη Ρουμανία κυμαίνεται στους περίπου 3.500 στρατιωτικούς του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων είναι και οι Αμερικανοί στρατιώτες.

Η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, πάνω από τα οποία έχουν πετάξει ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθυνόμενα προς ουκρανικές λιμενικές υποδομές, ενώ οι νάρκες που βρίσκονται λόγω του πολέμου στην Μαύρη Θάλασσα έχουν τον αντίκτυπο τους στις εμπορικές και ενεργειακές οδούς.