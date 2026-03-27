Ρούμπιο: «Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι σε μήνες», λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει ακόμη δύο έως τέσσερις εβδομάδες, δίνοντας το πιο σαφές μέχρι στιγμής χρονικό πλαίσιο για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ο Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε αυτή την εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου στο Ιράν στους ομολόγους του κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο Ιράν και την κατάσταση να παραμένει ρευστή.

Ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι οι αμερικανικοί στόχοι βρίσκονται κοντά στην επίτευξή τους, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε κινήσεις πίεσης, όπως η επιβολή «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ.

Σχετικά με το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης από τις ΗΠΑ, ανέφερε: «Μπορούμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας χωρίς χερσαίες δυνάμεις. Όμως θα είμαστε πάντα έτοιμοι να δώσουμε στον πρόεδρο τη μέγιστη ευελιξία και τη μέγιστη δυνατότητα να προσαρμοστεί σε ενδεχόμενες εξελίξεις, αν προκύψουν.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ρωτήθηκε αν τα υπόλοιπα μέλη της G7 δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

«Νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως κατανοούν την ανάγκη για κάτι τέτοιο και ότι θα υπάρξει ανάγκη να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια», απάντησε.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ θεωρούσαν πάντα ότι μια διεθνής συμμαχία για τα Στενά αποτελεί «αναγκαιότητα μετά τη σύγκρουση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το Ιράν τα πρώτα δεξαμενόπλοια που θα περάσουν από τα Στενά μετά το τέλος αυτής της επιχείρησης, θα θέλουν συνοδεία από κάποιον. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναλάβει δράση».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ζήτησε άμεση στρατιωτική συνδρομή από τους εταίρους της G7, αλλά τους κάλεσε να προετοιμαστούν για ρόλο στη μεταπολεμική φάση, κάτι που δείχνει ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει ήδη την επόμενη ημέρα.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια τέτοια συμμαχία για τα Στενά, «αλλά έχουμε ενθαρρύνει άλλους να την οργανώσουν».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (27.03.2026) ότι «οι ΗΠΑ τα πάνε πολύ καλά στο Ιράν», εκφράζοντας ικανοποίηση για την πορεία των επιχειρήσεων και επαινώντας τον αμερικανικό στρατό.

Στο διπλωματικό πεδίο, η κατάσταση παραμένει σε αναμονή, καθώς διεθνή μέσα αναφέρουν ότι αναμένεται άμεσα η απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή περαιτέρω ένταση τις επόμενες εβδομάδες.