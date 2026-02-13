Ροζ σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Ο Βρετανός πρέσβης συζεί με την 29χρονη ασκούμενή του στην επίσημη κατοικία στις Βρυξέλλες

Σάλο στους διπλωματικούς κύκλους του ΝΑΤΟ προκαλεί η αποκάλυψη του κρυφού ειδυλλίου ανάμεσα στον Βρετανό πρέσβη Άνγκους Λάπσλεϊ και την 29χρονη Ιταλίδα πρώην ασκούμενή του, Φραντσέσκα Κορτίνι. Ανώτερα στελέχη του γραφείου του φέρονται να εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τη σχέση τους, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– έχει πλέον εξελιχθεί σε συγκατοίκηση, με τον 55χρονο διπλωμάτη, πατέρα δύο παιδιών, να ζει μαζί της.

Ο Βρετανός διπλωμάτης και η νεαρή Ιταλίδα γνωρίστηκαν πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η Κορτίνι ξεκίνησε να εργάζεται στο γραφείο του πρέσβη στο ΝΑΤΟ.

Σήμερα, ο δεσμός τους είναι «κοινό μυστικό» στους διπλωματικούς διαδρόμους, με πηγές να αναφέρουν ότι το ζευγάρι συζεί στην πολυτελή βρετανική πρεσβευτική κατοικία στις Βρυξέλλες – ένα επιβλητικό πενταώροφο κτίριο που άλλοτε λειτουργούσε ως ξενοδοχείο.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν ο 55χρονος διπλωμάτης έφυγε εκτάκτως από μια συνάντηση στη βάση του ΝΑΤΟ την Τετάρτη (12.02.2026), αφού ενημερώθηκε ότι οι λεπτομέρειες της σχέσης του θα δημοσιοποιούνταν σύντομα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το θέμα έφτασε μέχρι τον ναύαρχο Σερ Κιθ Μπλάουντ, τον ανώτατο Βρετανό αξιωματικό στο ΝΑΤΟ, ενώ επιφυλάξεις φέρεται να εξέφρασε και η επόμενη πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, Ντέιμ Κάρολαϊν Γουίλσον, χαρακτηρίζοντας τη συγκατοίκηση «ακατάλληλη».

Ωστόσο, έπειτα από εσωτερική αξιολόγηση, το ΝΑΤΟ κατέληξε ότι η σχέση δεν παραβιάζει τους κανονισμούς. Όπως επισημαίνεται, οι διευθυντές οφείλουν να δηλώνουν κάθε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων – και δεν θεωρείται αυτόματα πειθαρχικό παράπτωμα μια ρομαντική σχέση εντός ιεραρχίας, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε ορισμένους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Λάπσλεϊ φέρεται να ενημέρωσε τα ανώτερα στελέχη για το ειδύλλιο, το οποίο ξεκίνησε μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του.

Η προσωπική υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του παρελθόντος του Λάπσλεϊ. Το 2021, ενώ υπηρετούσε στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας όταν 50 σελίδες άκρως απόρρητων εγγράφων – που περιείχαν πληροφορίες για τις τοποθεσίες βρετανικών ειδικών δυνάμεων στην Καμπούλ – βρέθηκαν εγκαταλελειμμένες σε στάση λεωφορείου στο Κεντ.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδίως από αμερικανικής πλευράς, και οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της άδειας ασφαλείας του, η οποία αργότερα αποκαταστάθηκε.

Παρά το περιστατικό, ο Λάπσλεϊ ανέλαβε τελικά τη θέση του μόνιμου αντιπροσώπου της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ, διαδεχόμενος τον Σερ Ντέιβιντ Κουάρεϊ.