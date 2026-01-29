Σάλος από δηλώσεις του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ότι ο Ιησούς είχε ερωτικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή

Χαμό έχει προκαλέσει ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, με τις δηλώσεις του περί ερωτικής σχέσης του Ιησού με τη Μαρία Μαγδαληνή.

Η Καθολική Εκκλησία και οι ευαγγελικές κοινότητες της Κολομβίας αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε σεξουαλικές σχέσεις, ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μια χώρα με βαθιά χριστιανική παράδοση.

Οι τοποθετήσεις του προέδρου της Κολομβίας που έγιναν σε δημόσια εκδήλωση την Τρίτη 27.01.2026, προκάλεσαν έντονη αντίδραση από θρησκευτικούς ηγέτες και έβαλαν φωτιές στα social media.

Κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς ομιλίας γεμάτης αμφιλεγόμενες δηλώσεις, στο πλαίσιο της υπογραφής συμφωνίας με τον Δήμο της Μπογκοτά για την αποκατάσταση του ιστορικού νοσοκομείου Σαν Χουάν δε Ντιός, ο Πέτρο αμφισβήτησε την παραδοσιακή ιστορική απεικόνιση του Ιησού.

Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι ο Ιησούς Χριστός «έκανε έρωτα», «ίσως με τη Μαρία τη Μαγδαληνή», και υποστήριξε πως «ένας τέτοιος άνθρωπος, χωρίς αγάπη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει». «Πέθανε περιτριγυρισμένος από τις γυναίκες που τον αγαπούσαν, και ήταν πολλές», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει καθολικός, αν και μη θρησκευόμενος.

Οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, ο Ιησούς Χριστός έζησε ζωή αγαμίας, χωρίς σεξουαλικές σχέσεις ή συναισθηματικούς δεσμούς. Για τον λόγο αυτό, οι δηλώσεις του αρχηγού του κράτους δέχτηκαν σφοδρή κριτική σε μια χώρα όπου το 79% των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων δηλώνουν καθολικοί και ένα 10% ανήκει σε άλλες χριστιανικές ομολογίες.

Η Ευαγγελική Συνομοσπονδία της Κολομβίας εξέφρασε την απόρριψή της με ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι οι δηλώσεις του προέδρου «παραποιούν την ιστορική, βιβλική και θεολογική αλήθεια» και «αποτελούν έλλειψη σεβασμού» προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και προς εκατομμύρια πιστούς.

Από την πλευρά της, η Επισκοπική Διάσκεψη της Κολομβίας εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση με την οποία επαναβεβαίωσε την πίστη της Καθολικής Εκκλησίας στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού και Σωτήρα και κάλεσε στον σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων της χώρας. Στο κείμενο, οι επίσκοποι τόνισαν ότι για τους καθολικούς ο Ιησούς δεν είναι απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά ότι «το όνομά του είναι Άγιο και το πρόσωπό του απαιτεί τον σεβασμό και τη λατρεία που αρμόζουν στον Αληθινό Θεό».

Η Επισκοπική Διάσκεψη επικαλέστηκε το Σύνταγμα του 1991, την απόφαση C-817 του 2011 του Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον Νόμο 133 του 1994 για τη θρησκευτική ελευθερία, υπογραμμίζοντας ότι «κανένας κρατικός αξιωματούχος ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καλείται να διατυπώνει θεολογικές κρίσεις για τις θρησκευτικές ή δογματικές πεποιθήσεις των πολιτών». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η δημόσια εξουσία έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις πεποιθήσεις των πολιτών και να διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τις διάφορες θρησκευτικές ομολογίες της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Εκκλησία κάλεσε τους πιστούς και όσους έχουν απορίες για το πρόσωπο του Ιησού να προσφεύγουν στις δογματικές πηγές. «Καλούμε όλους να διαβάζουν συστηματικά τα Ευαγγέλια και να μελετούν τις διδασκαλίες του Κατηχισμού της Καθολικής Εκκλησίας», ανέφεραν οι επίσκοποι, προτρέποντας να αποφεύγεται «κάθε επιπολαιότητα» όταν γίνεται λόγος για το πρόσωπο του Χριστού.

Τέλος, η Επισκοπική Διάσκεψη επανέλαβε τον σεβασμό της προς τους θεσμούς του κράτους και τη διαρκή της έκκληση για ειρηνική συνύπαρξη, ζητώντας ταυτόχρονα αμοιβαίο σεβασμό προς την πίστη και το δικαίωμα άσκησης και διάδοσής της.

Ο Πέτρο, που φοίτησε σε καθολικό σχολείο, έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τη Θεολογία της Απελευθέρωσης, ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική, υπερασπίστηκε τους φτωχούς και παρουσίασε ορισμένες κοινές θέσεις με ρεύματα του μαρξισμού. Οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν τη συζήτηση στην Κολομβία για τα όρια μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης των δημόσιων αξιωματούχων και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων.