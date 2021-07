Η Γερμανία βιώνει ίσως τη χειρότερη φυσική καταστροφή της ιστορίας της, με 141 νεκρούς, 3.000 αγνοούμενους και 700 ανθρώπους να έχουν μείνει χωρίς στέγη αλλά ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ και εκείνος που θα διαδεχτεί την Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία του CDU, βρήκε λόγο να ξεκαρδιστεί στα γέλια.

Και το έκανε ενώ όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες στον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, που εκείνη την ώρα εξέφραζε τη θλίψη του για την εθνική καταστροφή που βιώνει η Γερμανία τις τελευταίες μέρες. Και φυσικά, τα γελάκια του Άρμιν Λάσετ έχουν προκαλέσει σάλο.

Ο Λάσερ συνόδευε, το Σάββατο (17.07.2021) τον πρόεδρο της Γερμανίας στην επίσκεψή του στο Έρφστατ, την πόλη η οποία επλήγη σοβαρότερα από τις φονικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών και, όσο ο Στάινμαϊερ μιλούσε στον Τύπο, στεκόταν λίγο πιο πίσω. «Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», έλεγε ο Σταϊνμάιερ και πίσω του ο Άρμιν Λάσετ ξεκαρδιζόταν στα γέλια, συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του. Το γέλιο του διαρκεί μάλιστα τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα!

Δείτε το στιγμιότυπο

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh