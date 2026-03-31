Σάλος στις ΗΠΑ: Ελικόπτερα Apache πέταξαν πάνω από την πισίνα του Kid Rock – Τα χαιρετά στρατιωτικά σε βίντεο

Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει έρευνα έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε ο μουσικός Kid Rock, στο οποίο εμφανίζονται ελικόπτερα Apache να πετάνε σε πολύ κοντινή απόσταση από την έπαυλή του, στην ευρύτερη περιοχή του Νάσβιλ.

Στο πρώτο βίντεο που ανάρτησε ο μουσικός της country στην πλατφόρμα X το Σάββατο (28.03.2026), εμφανίζεται να χαιρετά στρατιωτικό ελικόπτερο που αιωρείται για λίγο πάνω από την πισίνα της κατοικίας του, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «The Southern White House». Σε δεύτερο βίντεο, τον βλέπουμε να πανηγυρίζει, υψώνοντας τη γροθιά του, καθώς δύο ελικόπτερα περνούν από πάνω του.

NEW: The U.S. Army has launched an investigation after a military helicopter was flying low near Kid Rock’s Nashville home on Saturday, according to Reuters.



The helicopter flew by Rock’s 27,000-square-foot White House replica home.



Εκπρόσωπος του Πενταγώνουν μίλησε στο CNN για το θέμα, τονίζοντας ότι οι Αρχές έχουν λάβει γνώση του υλικού, το οποίο φαίνεται να δείχνει ελικόπτερα τύπου AH-64 Apache να επιχειρούν κοντά σε ιδιωτική κατοικία.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητικός έλεγχος, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποστολή και να διαπιστωθεί αν υπήρξε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του εναέριου χώρου», ανέφερε ο ταγματάρχης Τζόναθαν Μπλες. «Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις».

Ο μάνατζερ του Kid Rock δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το βίντεο.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρόμπερτ Ρίτσι, είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί στενά με το κίνημα MAGA. Εμφανίστηκε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2024, καθώς και στο «All-American Halftime Show» του οργανισμού Turning Point USA, μια εναλλακτική εμφάνιση σε σχέση με το επίσημο σόου του NFL στο Super Bowl του 2026, όπου συμμετείχε ο Πουερτορικανός καλλιτέχνης Bad Bunny.

Ο Kid Rock συνόδευσε την ανάρτησή του στο X εξαπολύοντας επίθεση κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ: «Αυτό είναι ένα επίπεδο σεβασμού που ο ηλίθιος κυβερνήτης της Καλιφόρνια δεν θα γνωρίσει ποτέ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και όλους όσοι έκαναν την ύψιστη θυσία για να την υπερασπιστούν».

Ο μουσικός έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια με τον Νιούσομ να γράφει στα social media τον Φεβρουάριο ότι «απαγορεύει» την είδοσο του καλλιτέχνη από την Καλιφόρνια, ως απάντηση σε ένα βίντεο όπου γυμναζόταν με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και Kid Rock με σύνθημα «Make America Healthy Again».