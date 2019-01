Μια 13χρονη από το Ουισκόνσιν, που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς μετά τη δολοφονία των γονιών της, επανεμφανίστηκε “σαν φάντασμα”, βρόμικη και αδυνατισμένη, αφού κατά τα φαινόμενα κατάφερε να το σκάσει από τον άνδρα που είχε στήσει την απαγωγή της.

Η διπλή δολοφονία του Τζέιμς και της Ντενίζ Κλος και η εξαφάνιση της μικρής Τζέιμι σόκαρε όλη την Πολιτεία, πριν από τρεις μήνες και οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανό το κορίτσι εξανεμίζονταν όσο περνούσαν οι μέρες.

Το απόγευμα της Πέμπτης η 13χρονη εμφανίστηκε στην κωμόπολη Γκόρντον, σε απόσταση σχεδόν 100 χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειάς της. Η αστυνομία έχει συλλάβει ως ύποπτο για τη δολοφονία και την απαγωγή έναν άνδρα 21 ετών, τον Τζέικ Πάτερσον. Οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν χάρη στην περιγραφή του αυτοκινήτου του που τους έδωσε το κορίτσι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune της Μινεάπολις, η Τζέιμι Κλος κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι όπου την κρατούσε αιχμάλωτη ο απαγωγέας της, σε ένα δάσος κοντά στο Γκόρντον. Βρόμικη, αδυνατισμένη, αχτένιστη και φορώντας παράταιρα παπούτσια, ζήτησε βοήθεια από μια γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της. Εκείνη αναγνώρισε την αγνοούμενη, την οδήγησε σε ένα κοντινό σπίτι και ειδοποίησαν την αστυνομία.

“Ήταν σαν να βλέπαμε φάντασμα“, αφηγήθηκε ο Πίτερ Κασίνσκας, στο σπίτι του οποίου φιλοξενήθηκε για μισή ώρα το κορίτσι, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. “Μάλλον δεν είχε κάνει ούτε ένα μπάνιο” και “ήταν σε κατάσταση σοκ”, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η 13χρονη μίλησε ελάχιστα.

Η Τζέιμι μπόρεσε πάντως να πει το όνομα του απαγωγέα, το χρώμα και τη μάρκα του αυτοκινήτου του. Υποστήριξε επίσης ότι δεν τον γνώριζε πριν από τον θάνατο των γονιών της.

Σύμφωνα με τον σερίφη του Μπάρον, ο Πάτερσον είχε προσχεδιάσει την απαγωγή.

21yo Jake Patterson, of Gordon, Wi, is now charged two counts of 1st degree of intentional homicide for the deaths of James and Denise Closs, and one count of kidnapping for abducting Jayme Closs. Jayme is now safe and with authorities. Update at 11am. pic.twitter.com/rz0E247aTj

— DIANE PATHIEU (@pathieuabc7) January 11, 2019