Σάντσεθ σε Τραμπ για τη Μέση Ανατολή: «Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων»

Επιμένει στην στάση του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά την κήρυξη «εμπορικού πολέμου» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός απάντησε επικριτικά στον Αμερικανό πρόεδρο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή λέγοντας πως παίζει ρωσική ρουλέτα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει πως διακόπτει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια. Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισπανό πρωθυπουργό να του απαντά σήμερα (04.03.2026) διαχωρίζοντας την θέση του από την στάση της Ισπανίας.

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους πολίτες.

VIDEO | Madrid, Spain: “No to war, no to collapse of international law,” says Spain Prime Minister Pedro Sánchez.



Η αρχή της σύγκρουσης

Η ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ αυξήθηκε αφότου ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν απερίσκεπτους και παράνομους και στη συνέχεια απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η θέση αυτή δεν είναι προσποιητή και έχει συνοχή.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες και τα συμφέροντά μας απλά και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, προφανώς σε μια αναφορά τις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Ο Σάντσεθ τόνισε τις αρνητικές παράπλευρες συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράκ, από την αύξηση της τρομοκρατίας των τζιχαντιστών έως το άλμα στις τιμές ενέργειας, για να υποστηρίξει ότι οι συνέπειες αυτής της επίθεσης στο Ιράν είναι ασαφείς και αυτή δεν θα οδηγήσει σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη.