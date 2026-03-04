Σαουδική Αραβία: Στοχοποιήθηκε ξανά το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Aramco

Το Ras Tanura της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία, το οποίο στεγάζει το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας και έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου, έγινε στόχος επίθεσης ξανά την Τετάρτη από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Στο διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία φαίνεται λοιπόν να έγινε απόπειρα επίθεσης (4/3/2026) δύο ημέρες μετά την επίθεση με drone στο συγκρότημα που προκάλεσε το κλείσιμο του διυλιστηρίου.

Οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση στο διυλιστήριο Ras Tanura πραγματοποιήθηκε από drone και δεν προκάλεσε ζημιές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: التقديرات الأولية تشير إلى ان الهجوم كان بمسيّرة ولم ينتج عنه أضرار. pic.twitter.com/ya8L0eCUUu — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 4, 2026

Βέβαια ένας επιπλέον, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα επίθεσης κατά του διυλιστηρίου Ras Tanura.