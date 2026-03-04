Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Στοχοποιήθηκε ξανά το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Aramco

Επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα επίθεσης κατά του διυλιστηρίου Ras Tanura
Σαουδική αραβία
Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura στη Σαουδική Αραβία μετά από την πριν δύο μέρες επίθεση με drone / Vantor/Handout μέσω REUTERS

Το Ras Tanura της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία, το οποίο στεγάζει το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας και έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου, έγινε στόχος επίθεσης ξανά την Τετάρτη από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Στο διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία φαίνεται λοιπόν να έγινε απόπειρα επίθεσης (4/3/2026) δύο ημέρες μετά την επίθεση με drone στο συγκρότημα που προκάλεσε το κλείσιμο του διυλιστηρίου.

Οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση στο διυλιστήριο Ras Tanura πραγματοποιήθηκε από drone και δεν προκάλεσε ζημιές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Βέβαια ένας επιπλέον, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα επίθεσης κατά του διυλιστηρίου Ras Tanura.

