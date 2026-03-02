Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Το Ιράν χτύπησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco

Η διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της Saudi Aramco, με δυναμικότητα περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα.
Στις φλόγες οι εγκαταστάσεις της Aramco
Καπνοί στις εγκαταστάσεις της Aramco μετά το χτύπημα

Τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν drones από το Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το Ιράν έχει χτυπήσει υποδομές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας με τον πόλεμο να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το Ras Tanura είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο και μετά την επίθεση έχει διακοπεί η λειτουργία του διυλιστηρίου. Η επίθεση ενισχύει τους φόβους για ευρύτερες διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Eκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι επίσης αναχαιτίστηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ras Tanura.

 

 

Η διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της Saudi Aramco, με δυναμικότητα περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα. Η Saudi Aramco σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές από το χτύπημα. Η πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

 

 

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πετρελαϊκού σοκ είναι μεγάλος εάν η κλιμάκωση πλήξει περισσότερες υποδομές.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν καταγράψει την πιο απότομη τετραετή άνοδο, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ , του στενού περάσματος που χειρίζεται σχεδόν το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

