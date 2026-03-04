Σαουδική Αραβία: Βάση της CIA στο Ριάντ χτυπήθηκε από επίθεση με drone

Έναν σημαντικό στόχο φαίνεται να χτύπησε το Ιράν την περασμένη Δευτέρα, αφού βάση της CIA στη Σαουδική Αραβία φαίνεται να δέχτηκε επίθεση από drone, σύμφωνα με τη «Washington Pos».

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones πιθανότατα του Ιράν χτύπησαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, αλλά δεν αποκάλυψαν ότι η επίθεση έπληξε και το κέντρο κατασκοπείας CIA των ΗΠΑ.

Κανένα μέλος του προσωπικού της CIA δεν τραυματίστηκε. Η υπηρεσία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η επίθεση με drones έγινε τρεις ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης που ξεκίνησε το Σάββατο (28/2/2026) από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τα μπαράζ επιθέσεων που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και δεκάδες ανώτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες δέχονται τώρα τα αντίποινα από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην περιοχή, καθώς και εναντίον στόχων των εταίρων του Κόλπου.

Μια εσωτερική πληροφορία του State Department που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post ανέφερε ότι η επίθεση με drone «κατέστρεψε» μέρος της οροφής της πρεσβείας και γέμισε το εσωτερικό με καπνό. Η προειδοποίηση ανέφερε ότι η πρεσβεία υπέστη «υλικές ζημιές» και ότι το προσωπικό «συνεχίζει να βρίσκεται σε καταφύγιο».

Η έκταση των ζημιών στο σταθμό, ο οποίος βρισκόταν στον τελευταίο όροφο της πρεσβείας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην περιοχή, δεν ήταν αμέσως σαφής.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και οι πρεσβείες στο Λίβανο και το Κουβέιτ έκλεισαν από την Τρίτη, και οι Αμερικανοί πολίτες κλήθηκαν να μείνουν μακριά μέχρι να έρθει νέα ενημέρωση.

Αν και η επίθεση αποτελεί ένα μικρό πλήγμα για την παρουσία της μυστικής υπηρεσίας στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να έχει σημασία για το αμφισβητούμενο ιρανικό καθεστώς, το οποίο από καιρό θεωρεί τη CIA ως τον απόλυτο εχθρό του, δεδομένης της κρυφής υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1953 που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία ήταν μεταξύ των χωρών του Κόλπου που πίεζαν δημοσίως για μια διπλωματική λύση προκειμένου να αποφευχθεί ο πόλεμος τον Ιανουάριο, αλλά ιδιωτικά, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πραγματοποίησε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τελευταίο μήνα, υποστηρίζοντας μια επίθεση των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα The Post το Σάββατο.

Η θέση του Μοχάμεντ ενισχύθηκε από τον αδελφό του, τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος πραγματοποίησε κλειστές συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο και προειδοποίησε για τα μειονεκτήματα της μη επίθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Post.

«Οι σχέσεις με τους τοπικούς συνδέσμους είναι τόσο στενές που πιστεύω ότι οι Σαουδάραβες θα στρώσουν το κόκκινο χαλί» για να φιλοξενήσουν το προσωπικό της υπηρεσίας κατασκοπείας. «Υπάρχει μεγάλη πλεονασμός σε αυτά τα θέματα», δήλωσε ένας πρώην αξιωματικός που υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή.

Ένας δεύτερος πρώην αξιωματικός της CIA που υπηρέτησε στην περιοχή δήλωσε ότι «η υπηρεσία έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια… οπότε η καταστροφή του γραφείου από μια επίθεση με drone είναι πολύ λιγότερο αποδιοργανωτική από την κατάληψη μιας πρεσβείας», όπως συνέβη στην Τεχεράνη το 1979.

Εκείνη τη χρονιά, 66 Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες, φρουροί των πεζοναυτών και άλλο προσωπικό, κρατήθηκαν όμηροι από μια ομάδα φοιτητών που εισέβαλαν στο συγκρότημα της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της ιρανικής επανάστασης που οδήγησε στην ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από το Σάββατο το πρωί, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, με τις ΗΠΑ να χτυπούν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο, περισσότερους από 2.000 στόχους, ιρανικά πυραύλους και επιθετικά drones έχουν χτυπήσει το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών στόχων.