Σάρα Φέργκιουσον: Διορία δύο εβδομάδων για να καταθέσει για τις σχέσεις με τον Επστάιν

Δημοκρατικός βουλευτής υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγος του Άντριου έχει κρίσιμες πληροφορίες - Σε emails περιγράφει τον Επστάιν ως «θρύλο» μετά την καταδίκη του το 2008
Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου
Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και μήνες ωστόσο δέχεται πιέσεις να καταθέσει σχετικά με τις «στενές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις» της με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με επιστολή που έφερε στο φως της δημοσιότητας το BBC, ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ ζητά από την πρώην σύζυγο του Άντριου Σάρα Φέργκιουσον να δώσει πληροφορίες στην κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση τόσο για τις σχέσεις της ίδιας όσο και του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, με τον Επστάιν.

Η επιστολή, που εστάλη χθες Πέμπτη (27.03.2026) και έθεσε προθεσμία δύο εβδομάδων για απάντηση, αναφέρεται σε πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να δείχνει τις στενές σχέσεις της με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Επστάιν.

Ο βουλευτής στην επιστολή, τονίζει ότι η συνεργασία της με την επιτροπή είναι απαραίτητη για τη δικαιοσύνη προς τα θύματα και τη διαφάνεια για το κοινό.

Ακόμα υποστηρίζει ότι η Φέργκιουσον έχει κρίσιμες πληροφορίες και πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ενώ παράλληλα, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ζητά η πρώην Δούκισσα να ταξιδέψει άμεσα στις ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε emails όπου η Σάρα Φέργκιουσον τον περιγράφει ως «θρύλο» μετά την καταδίκη του το 2008, καθώς και σε αιτήματα οικονομικής βοήθειας από τον ίδιο.

Επίσης ζητάται να μοιραστεί τυχόν πληροφορίες για τον πρώην σύζυγό της, Άντριου, και τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Επστάιν.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της δεν έχουν σχολιάσει, ενώ ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με τον Επστάιν.

