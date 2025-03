Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ

Ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν που είχε προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ 3 μ.μ και 5 μ,.μ (ώρα Ελλάδας).

Ειδικότερα, ο Ρώσος ηγέτης συμμετείχε από τις 3 μ.μ (ώρα Ελλάδας) στο συνέδριο της ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων στην Μόσχα και σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ξεκίνησε στις 4 μ.μ και αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πρώτες ενδείξεις να είναι «θετικές» όπως τόνισαν χαρακτηριστικά.

Η συνομιλία των δύο ηγετών γίνεται με φόντο την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Κουρσκ, το διπλωματικό «μπρα ντε φερ» ανάμεσα σε Κίεβο και Ουάσινγκτον για συμφωνία των ορυκτών, αλλά και την δημιουργία της «συμμαχίας των προθύμων» υπό την ηγεσία των Βρετανών και των Γάλλων.

Τα βλέμματα της διεθνής κοινότητας και κυρίως του Κιέβου, είναι στραμμένα τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στην Μόσχα, αφού οι δύο χώρες έχουν αναλάβει καθοριστικό ρόλο για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που μπορούν να οδηγήσουν πρώτα σε μια εκεχειρία και τελικώς στον τερματισμό του πολέμου.

Κορυφαίο θέμα των συνομιλιών είναι η πρόταση των ΗΠΑ για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών στην Ουκρανία, για την οποία ο Πούτιν την περασμένη Πέμπτη (14.03.2025) δήλωσε ότι την υποστηρίζει επί της αρχής, θέτοντας όμως κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προτού συμφωνήσει για την εφαρμογή της.

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.