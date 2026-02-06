Σε παράλυση η Τουρκία από την απεργία εργαζομένων των σούπερ μάρκετ «Migros»: Διαδηλώσεις, 100 συλλήψεις, μηνύσεις και μποϊκοτάζ

Απεργία στην μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας, Migros, έχει παραλύσει την γείτονα χώρα, με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται για τις μικρές αυξήσεις στους μισθούς τους και να διαδηλώνουν έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του ομίλου. Η αστυνομία έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 εργαζομένους και συνδικαλιστές ενώ από έχει πυροδοτηθεί μποϊκοτάζ από επιχειρήσεις και πολίτες.

Η αρχή του κακού έγινε στις 23 Ιανουαρίου, όταν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Τουρκίας απέρριψαν την αύξηση μισθού κατά 28%, χαρακτηρίζοντάς την «αύξηση της δυστυχίας». Πλέον και αφού οι κινητοποιήσεις μπήκαν στην 15η ημέρα, οι απεργίες συνεχίζονται σε περισσότερες από 10 αποθήκες, σε 7 επαρχίες σε όλη τη χώρα.

Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατευθύνθηκαν στη βίλα του ιδιοκτήτη του ομίλου Anadolu και βασικού μετόχου της Migros, του Τουντζάι Οζιλχάν, στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης. Η πρόεδρος του συνδικάτου DGD-SEN Νεσλιχάν Ατζάρ δήλωσε: «Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να βρει γαλήνη ο Οζιλχάν, ο οποίος πηγαίνει διακοπές για σκι με την περιουσία του δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ εμείς λιμοκτονούμε!».

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο συλλαμβάνοντας περίπου 100 εργαζομένους και συνδικαλιστές. Διαδηλωτές και πολίτες καταγγέλλουν πως στα ΜΜΕ της χώρας έχει απαγορευτεί η κάλυψη του περιστατικού.

Yaşasın Sınıf Dayanışması!



Yaşasın Sınıf Dayanışması!



Emeğin Kurtuluşu İstanbul İşçi Forumu Hazırlık Komitesi bileşenleri olarak, direnen Migros Depo İşçileri'nin sesini Beysan sanayi sitesine taşıdık. #migrosboykot#migrosi̇scisindentarafım pic.twitter.com/3eIyC7xoks

February 3, 2026

Από τους συλληφθέντες, 59 από τους 60 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους, με συνδικαλιστικές πηγές να καταγγέλλουν πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας για την «προστασία του εργοδότη».

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Μποϊκοτάζ στη Migros

Η προτεινόμενη αύξηση στους εργαζομένους και η κινητοποίηση έχουν ξεσηκώσει κύμα αλληλεγγύης και ανεθνικό μποϊκοτάζ με το σύνθημα #MigrosBoykot.

Στο μποϊκοτάζ συμμετείχε και ο επικεφαλής της τουρκικής πλατφόρμας λιανοπωλητών καπνού Οζγκιούρ Αϊμπάς, δηλώνοντας: «Στα περίπτερα, τα καταστήματα και στους λιανοπωλητές δεν θα είναι διαθέσιμα προϊόντα μπύρας Efes (η οποία ανήκει στον όμιλο Anadolu Group)».

Η υπόθεση έφτασε και στο κοινοβούλιο, με τη βουλευτή του κόμματος DEM Περιχάν Κοτζά να καταθέτει ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας, Βεντάτ Ισικχάν.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση αμφισβητείται η νομιμότητα των απολύσεων και καταγγέλλεται η χρήση του Κώδικα 49 ως εργαλείου «μαύρης λίστας», που στερεί από τους εργαζομένους αποζημιώσεις, επιδόματα ανεργίας και τη δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας.

Η σύγκρουση στη Migros έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικοοικονομικό ζήτημα. Ο αγώνας των εργαζομένων της Migros λαμβάνει υποστήριξη από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και από ακαδημαϊκούς. Τριακόσιοι δέκα τέσσερις ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, 105 δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη και της εταιρείας Migros.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν καθαρές αυξήσεις μισθών 50%, πλήρη καταβολή μπόνους, ίσα δικαιώματα με τους υπαλλήλους των καταστημάτων, μόνιμη απασχόληση και συμμόρφωση του ομίλου στις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Στις 27 Ιανουαρίου, η Migros προσέλαβε 7.875 εργολαβικούς εργαζόμενους από 43 κέντρα διανομής, κίνηση που τα συνδικάτα χαρακτήρισαν ελιγμό επαναταξινόμησης του προσωπικού ώστε να αποδυναμωθεί το ανεξάρτητο συνδικάτο DGD-SEN.

5M Migros AVM



Sefalet ücretini kabul etmeyen ve greve başlayan Migros işçilerinin yanındayız.



Migros’a boykot iyi gelecek!#migrosboykot #MigrosİşçininHakkınıVer #MigrostaSefaleteHayır pic.twitter.com/UkhyUFYJ0r — Kaldıraç Antalya (@KaldiracAntalya) February 5, 2026

Την επόμενη ημέρα, η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις από 141 έως 300 εργαζομένων που συνέχισαν την απεργία για «επίμονη άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων».

Στο κέντρο διανομής του Εσένγιουρτ στην Κωνσταντινούπολη, απολυμένοι εργαζόμενοι αποκλείστηκαν από την είσοδο και απάντησαν καταλαμβάνοντας την αποθήκη και οργανώνοντας καθιστική διαμαρτυρία, γεγονός που οδήγησε σε νέα επέμβαση των αρχών.