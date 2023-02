Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας σήμερα Σάββατο (25.2.2023), ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 50,2 χιλιόμετρα και από τη δύναμή του, συγκλόνισε τις παραλιακές πόλεις του νησιού της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ τα ιαπωνικά ΜΜΕ δεν έχουν κάνει κάποια αναφορά σε θύματα ή ζημιές.

6.1 Earthquake off the Coast of Hokkaido, Japan

