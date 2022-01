Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (14.1.2022) σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της νήσου Ιάβα, στην Ινδονησία, ταρακούνησε την πρωτεύουσα της χώρας, Τζακάρτα.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία BMKG, ο σεισμός καταγράφηκε στον Ινδικό Ωκεανό ανοικτά της επαρχίας Μπάντεν της Ινδονησίας και δεν έχει την δυναμικότητα για να προκαλέσει τσουνάμι.

Ωστόσο, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, όπου οι άνθρωποι έτρεξαν να βγουν από τα κτίρια, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Earth quake in Jakarta, Indonesia stay safe guys pic.twitter.com/UQTeGTbq93

Strong #earthquake in #Indonesia : magnitude 6.6, 88 km SW of Labuan, Indonesia, depth: 37 km pic.twitter.com/1s728dOyhn

#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Daerah Khusus Ibukota Jakarta #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/xZQa1x1mBZ