Σεισμός 7,6 Ρίχτερ

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και άμεσα υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Ολόκληρη η περιοχή της Νέας Καληδονίας στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει τεθεί σε συναγερμό γύρω από το επίκεντρο του σεισμού. Αν και αραιοκατοικημένη η περιοχή έχει έναν πληθυσμό της τάξης των 270.000.

Σύμφωνα με σεισμολόγους, ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε παλιρροϊκά κύματα. Οι αρχές της Νέας Καληδονίας κάλεσαν τον πληθυσμό να μεταβεί σε ασφαλείς τοποθεσίες μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι που εξέδωσε νωρίτερα το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC).

Το Sky News μεταδίδει πως έχει εκδοθεί και εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν μετά το τσουνάμι που παρατηρήθηκε.

The Pacific Tsunami Warning Centre issues an evacuation order for New Caledonia in the South Pacific after tsunami waves are spotted following a 7.5 magnitude earthquake

