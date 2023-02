Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμών των νεκρών από τους ισχυρότατους σεισμούς που έπληξαν σήμερα Δευτέρα (6.2.2023) την Τουρκία και τη Συρία ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί που ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι σεισμοί είχαν επίκεντρο την επαρχία Καχραμανράς και συγκλόνισαν στη διάρκεια της νύχτας τα κεντρικά και νότια της Τουρκίας αλλά και βόρεια της Συρίας. Έγιναν αισθητοί στην Αίγυπτο και στο βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Γιουνούς Σεζέρ, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.014.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 921, όμως ο τραγικός αυτός απολογισμός αυξήθηκε. Την ίδια ώρα,2.824 κτίρια καταστράφηκαν από τους σεισμούς, καθώς εκτός της πρώτης δόνησης των 7,8 Ρίχτερ, ακολούθησε ακόμα μία της τάξεως των 7,6 Ρίχτερ.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn