Σεισμός στη Μιανμάρ: Απελπισία στα χαλάσματα – Σοκαριστικό βίντεο με μαίες που προσπαθούν να σώσουν νεογέννητα

Ένα θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται στη Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη, καθώς διασώστες και απλοί άνθρωποι ψάχνουν στα συντρίμμια με γυμνά χέρια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε χθες Παρασκευή (28.3.2025) τη χώρα.

Ο απολογισμός των νεκρών μετά τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ έφθασε τους 1.002, όπως ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική κυβέρνηση, σε μια απότομη αύξηση από τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης για 144 νεκρούς χθες, Παρασκευή. Ανθρωπιστική βοήθεια έχει αρχίσει ήδη να καταφτάνει στη χώρα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου ο σεισμός των 7,7 βαθμών ταρακούνησε κτήρια και προκάλεσε την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, εγκλωβίζοντας 30 ανθρώπους στα ερείπια, με 49 να αγνοούνται.

Δεκάδες βίντεο από τη στιγμή του σεισμού έχουν ανέβει στα social media από χρήστες του διαδικτύου. Σε ένα από αυτά φαίνεται η μονάδα νεογνών ενός νοσοκομείου την ώρα που χτυπάει ο μεγάλος σεισμός των 7,7 Ρίχτερ.

Σε αυτό φαίνονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες των νοσηλευτριών να προστατεύσουν τα νεογέννητα που βρίσκονται μέσα στις ειδικές κούνιες.

Μία από τις νοσηλεύτριες κρατά στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο, όταν ξαφνικά η ίδια πέφτει στο πάτωμα.

Η συνάδελφός της προσπαθεί να κρατήσει σταθερές τις υπόλοιπες τρεις κούνιες, ωστόσο λόγω της έντασης του σεισμού οι κούνιες που φέρουν ροδάκια «ταξιδεύουν» σε όλο το δωμάτιο.

Οι σκηνές κόβουν την ανάσα.

Nurses in Hospital try their best to keep infants safe during the Myanmar Earthquake #MyanmarEarthquake #Myanmar #Burma #Thailand #Bangkok pic.twitter.com/CHZCv96bcs

Την ίδια ώρα, στην Μπανγκόκ εκκενώθηκε ένα νοσοκομείο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να γεννήσει στη μέση του δρόμου, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να χειρουργήσουν ασθενή στην άσφαλτο.

MIRACLE: A baby was successfully delivered in the middle of the earthquake this morning in Myanmar & Thailand. The baby was born outside of a Thai hospital, with doctors working to deliver the baby during active tectonic shaking. The baby was delivered by a team of doctors… pic.twitter.com/pnaTrZufrA