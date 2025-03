Σεισμός στη Μιανμάρ: Φόβοι ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 10.000

Επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι για την Μιανμάρ, καθώς ήδη περίπου 700 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή (28.3.2025) τη χώρα αλλά και την Ταϊλάνδη.

Διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στη Μιανμάρ, όπου σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα της Μιανμάρ, τουλάχιστον 1.000 έχασαν τη ζωή τους.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, προκάλεσε τον θάνατο 1.002 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 2.376, διευκρίνισαν οι αρχές, που απηύθυναν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια.

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar #Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η Μανταλέι – η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ – και άλλες περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Από τον καταστροφικό σεισμό δεν γλίτωσε το ιστορικό μνημείο Maha Myat Muni Pagoda.

Διασώστες από την Κίνα και την Ρωσία

Ομάδα 37 διασωστών από την Κίνα έφθασε τα ξημερώματα στη Γιανγκόν (πρώην πρωτεύουσα της Μιανμάρ), μεταφέροντας προηγμένο εξοπλισμό και φάρμακα, όπως αναφέρει η κινεζική πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έστειλε 120 έμπειρους διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και γιατρούς για την περίθαλψη τραυματιών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

2. This is Myanmar, devastated by the 7.7 earthquake. Many are missing.pic.twitter.com/0WkRumpFUg — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με αξιωματούχους στη Μιανμάρ, διαβεβαιώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα παράσχει βοήθεια, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Massive 7.7 Earthquake rocked Myanmar today, flattening buildings and shaking Southeast Asia



The devastation is unreal… Thread



Near Mandalay—Myanmar’s second-largest city. 6.4 aftershock hit minutes later. Bangkok felt it 600 miles away—skyscrapers collapsed… pic.twitter.com/hBvnmP1hJL — Culture War Report (@CultureWar2020) March 29, 2025

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ. Αφού ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι το 2021, ο στρατός προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία του, αφήνοντας την οικονομία και βασικές υπηρεσίες, όπως την υγειονομική περίθαλψη, υπό διάλυση. Ένοπλες μειονοτικές ομάδες και αντιστασιακές οργανώσεις έχουν καταλάβει παραμεθόριες περιοχές, εκδιώκοντας τις δυνάμεις που πρόσκεινται στη χούντα. Λόγω των συγκρούσεων έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι και πάνω από το 1/3 του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Myanmar earthquake 17 million people affected pray for their safety pic.twitter.com/aEtDTIklkt — Secret (@s3cr38) March 28, 2025

5. 43 workers trapped in rubble of building which collapsed due to earthquake in Myanmar



Workers are crying for help pic.twitter.com/RFoksd7P0x — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Η Μιανμάρ έχει επίσης πληγεί από φυσικές καταστροφές και η διεθνώς απομονωμένη χούντα δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει επαρκώς. Σε μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, ο ηγέτης της χούντας Μιν Αούνγκ Λάινγκ κάλεσε «κάθε χώρα» να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια ή να ενισχύσει οικονομικά τις προσπάθειες αρωγής των σεισμοπαθών.

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude.pic.twitter.com/S1cqFb6uVC — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών και οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν σκόρπισαν τον τρόμο σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων. Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε, καταπλακώνοντας δεκάδες εργάτες. Οι ταϊλανδικές αρχές αναφέρουν ότι εννέα άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί και περίπου 100 αγνοούνται. Περισσότεροι από 400 κάτοικοι της Μπανγκόκ κατασκήνωσαν σε πάρκα της πόλης, φοβούμενοι να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους.