Σεισμός στη Μιανμάρ: Κατέρρευσε το ιστορικό Βασιλικό Παλάτι στο Μανταλάι

Τον όλεθρο έχει σκορπίσει ο μεγάλος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ και από το χτύπημα του εγκέλαδου δεν γλίτωσε ούτε το ιστορικό βασιλικό παλάτι στην Μανταλάι.

Ενα τμήμα του παλατιού έχει καταρρεύσει από τον μεγάλο σεισμό στην Μιανμάρ. Πολλά τμήματα του τείχους που περιβάλλει το βασιλικό παλάτι της τελευταίας βιρμανικής μοναρχίας έχουν ανοίξει, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο MRTV.

Το παλάτι, που βρίσκεται στο βόρειο Mandalay, κατασκευάστηκε αρχικά μεταξύ 1857 και 1859 ως μέρος της ίδρυσης της νέας βασιλικής πρωτεύουσας από τον βασιλιά Mindon.

Mahamuni Pagoda damaged in 7.9 Mandalay quake



Mahamuni Pagoda, the iconic Mahamuni Buddha Temple in Mandalay, has been reportedly damaged during the magnitude 7.9 earthquake that occurred in Mandalay, Myanmar at 14:20 on March 28.#Earthquake #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/ZFqjUChUTf