Σεισμός στη Μιανμάρ: Η στιγμή που ιστορική γέφυρα του 1934 καταρρέει από την ισχυρή δόνηση των 7,7 Ρίχτερ

Εικόνες καταστροφής και μεγάλου πόνου εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη, δυο χώρες που επλήγησαν σφοδρότητα από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ είχε επίκεντρο τη Μιανμάρ αλλά έγινε πολύ έντονα αισθητός και στην Ταϊλάνδη, η οποία ήδη μετρά αρκετούς εγκλωβισμένους, πολλούς τραυματίες και αμέτρητες υλικές ζημιές.

Την ίδια στιγμή, ανυπολόγιστες είναι και οι ζημιές στη Μιανμάρ. Πέρα από την κατάρρευση τέμενος και αρκετών κτιρίων, από τα Ρίχτερ καταστράφηκε μέσα σε μια στιγμή και η ιστορική γέφυρα Sagaing η οποία διέσχιζε τον ποταμό Irrawaddy, συνδέοντας τις περιοχές Mandalay και Sagaing.

Η γέφυρα, κατασκευασμένη πριν από 91 χρόνια κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας, υπήρξε για δεκαετίες βασική αρτηρία μετακίνησης στην περιοχή, ενώ αποτελούσε και σύμβολο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Μιανμάρ.

Τα βίντεο που βγήκαν στο φως από την κατάρρευση της γέφυρας είναι τρομακτικά. Αυτό το τεράστιο και επιβλητικό έργο έπεσε σαν τραπουλόχαρτο μπροστά στη δύναμη των Ρίχτερ που έπληξαν τις 2 χώρες.

Δείτε το βίντεο:

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd