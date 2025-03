Σεισμός στη Μιανμάρ: Προβλέψεις για χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι – Σοκαριστικά βίντεο

Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη μετά τον τεράστιο σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28.03.2025).

Ο πρώτος απολογισμός για τον σεισμό στη Μιανμάρ είναι σοκαριστικός με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες. Πολλά θύματα μετρά και η Ταϊλάνδη. Κτίρια να έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι, δρόμοι κατεστραμμένοι και άνθρωποι πανικόβλητοι στους δρόμους συνθέτουν το σκηνικό στην περιοχή.

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι στη Μιανμάρ σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε τη χώρα και τη νοτιοανατολική Ασία, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο MRTV, με τον επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ να προειδοποιεί για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Αξιωματούχος στην Ταϊλάνδη ανέφερε ότι οι νεκροί στη χώρα είναι εννέα.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι με βάση την ανάλυσή του, προβλέπει πιθανώς χιλιάδες νεκρούς από τον σεισμό στη Μιανμάρ

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ μιλώντας στο MRTV απηύθυνε κάλεσμα σε όλη τη διεθνή κοινότητα για βοήθεια, τονίζοντας ότι η χούντα άνοιξε όλες τις οδούς για την είσοδο διεθνούς βοήθειας.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

Ο σεισμός 7,7 βαθμών σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ στη Μιανμάρ με τη δόνηση να γίνεται αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα. Πολλοί είναι οι νεκροί και οι τραυματίες στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

UPDATE: At least 144 dead and more than 730 injured after the powerful M7.7 earthquake – Head of Myanmar’s military https://t.co/ml8jUMegyO — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων, ζημιές σε υποδομές.

Η κυβερνώσα χούντα της Μιανμάρ απηύθυνε έκκληση για δωρεές αίματος και ιατρικών προμηθειών για βοήθεια σε ανθρώπους που νοσηλεύονται. Ο Ζάου Μιν Τουν, εκπρόσωπος της χούντας, απηύθυνε έκκληση για ιατρικές προμήθειες, μιλώντας σε δελτίο ειδήσεων αργά το βράδυ στην κρατική τηλεόραση. Στο δελτίο ειδήσεων έγινε κάλεσμα για αιμοδοσία λόγω «τόσων πολλών» τραυματιών σε τρία αστικά κέντρα.

Στην Μπανγκόκ, που κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής, κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους στα συντρίμμια. Σύμφωνα με διασώστες, 117 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται από την κατάρρευση του ουραξονύστη.

Άμεση είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και διεθνών οργανισμών βοήθειας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ανακοινώνει ότι ενεργοποίησε το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ότι το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι έχει κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

Η Ζιν Μαρ Αούνγκ , ανώτατη διπλωμάτης της παράλληλης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Μιανμάρ, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι στρατεύματα από πολιτοφυλακές κατά της χούντας, γνωστές ως Δυνάμεις Άμυνας του Λαού, θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. «Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, χρειαζόμαστε ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες αποτελούν μεγάλη πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών πρόαβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκαν από τη χούντα.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί σε κρίση μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021 με το οποίο ανατράπηκε η κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Terrified passengers flee as Myanmar earthquake hits airport. pic.twitter.com/kZfWMcrmeF — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2025

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε ότι συντονίζει την απάντησή του για τον σεισμό από τα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη επειδή «τον θεωρούμε τεράστιο γεγονός» που σαφώς αποτελεί «πολύ, πολύ σοβαρή απειλή για τις ζωές και την υγεία», δήλωσε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Μάργκαρετ Χάρις.

Subway in Thailand when the M7.7 earthquake struck Myanmar earlier…pic.twitter.com/nzt2LDGcVy — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Ο Οργανισμός έχει ενεργοποιήσει το κέντρο επιμελητείας του, ιδιαίτερα για να συγκεντρώσει προμήθειες για τραυματίες και ιατρικά είδη, επειδή «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί που θα χρειαστούν φροντίδα», πρόσθεσε.

During the powerful M7.7 earthquake, people at Mandalay International Airport in Myanmar huddled on the ground for safety before boarding their flight pic.twitter.com/XDTidO7QKP — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Ο ΠΟΥ θα επικεντρωθεί επίσης στην προμήθεια βασικών φαρμάκων, καθώς η υγειονομική υποδομή της Μιανμάρ ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιές.

Λόγω της πρόσφατης εμπειρίας του ΠΟΥ με τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, «ξέρουμε πολύ καλά τι να στείλουμε πρώτα», είπε η Χάρις.

Ο ΠΟΥ έχει ήδη έναν ειδικό τομέα που εργάζεται στην Μιανμάρ, η οποία έχει καταστραφεί από τις μάχες μεταξύ των δυνάμεων των ανταρτών και του στρατού.