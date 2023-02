Για 6η νύχτα η Τουρκία μετρά τις πληγές της από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που επηρέασε σφοδρά τις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας και τη βόρεια Συρία, καταστρέφοντας χιλιάδες κτήρια και σκοτώνοντας περισσότερους από 26.000 ανθρώπους συνολικά.

Όμως, παρά την ανυπολόγιστη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία, δεν λείπουν και τα θαύματα, καθώς οι δυνάμεις διάσωσης της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών που έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές βρίσκουν ακόμη και τώρα ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι διασώστες της ΕΜΑΚ βρίσκονται στην Αντιόχεια και επιχειρούν να απεγκλωβίσουν μια 24χρονη αθλήτρια, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι ζωντανή αφού επικοινώνησε μέσω SMS με την τουρκική Πολιτική Προστασία και άκουσε τους διασώστες όταν της ζήτησαν να χτυπήσει ένα σίδερο.

Την ίδια ώρα, γίνεται και επιχείρηση διάσωσης ενός ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να απάντησε σε κλήση του πατέρα του χωρίς να μιλήσει, μετέδωσε η τηλεόραση του ΑΝΤ1. Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο επειδή ακούστηκαν φωνές από τα συντρίμμια.

Χαρακτηριστική είναι η διάσωση ενός άνδρα από συντρίμμια κτηρίου στο Καχρανμανμαράς, ο οποίος σώθηκε μετά από 140 ώρες! Ο άνδρας ήταν χαμογελαστός και συνάμα το βλέμμα του αποκάλυπτε την απόγνωση που έζησε, αφού ήταν κάτω από τόνους χαλασμάτων για ολόκληρα 24ωρα.

Οι διασώστες παραμένουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας, στην Αντάνα, την Αντιγιαμάν, το Ντιγιάρμπαρκιρ, το Γκαζιαντέπ, τη Χατάι, το Κιλίς, τη Μαλάτια, το Οσμάνιγε και τη Σανλιούρφα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το βράδυ του Σαββάτου διασώθηκε ένα βρέφος 5 μηνών στο Χατάι μετά από 131 ώρες, όπως και ένα αγόρι 6 ετών μετά από 137 ώρες.

Ωστόσο, ο κίνδυνος καραδοκεί συνέχεια αφού όχι μόνο συνεχίζονται οι μετασεισμοί αλλά και τα ερείπια των κτηρίων απειλούν τους διασώστες ανά πάσα στιγμή. Σήμερα, μάλιστα, έγινε γνωστό πως ένα κτήριο στο Χατάι καταπλάκωσε δύο διασώστες και εγκλώβισε τον έναν από αυτούς.

Οι συνάδελφοί τους έσπευσαν και τους διέσωσαν, με τον διασώστη που εγκλωβίστηκε να βγαίνει από τα συντρίμμια με ελαφριούς τραυματισμούς, χωρίς να συμβεί κάτι σοβαρότερο. Όλα αυτά, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν κόσμο από τα ίδια χαλάσματα που κυριολεκτικά έπεσαν και τους πλάκωσαν.

Ο ΠΟΥ έδωσε σήμερα (11.2.2023) στη δημοσιότητα στοιχεία για τους πληγέντες που εκτιμάται ότι επηρέασε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία, με τον αριθμό αυτό να ανέρχεται πιθανότατα σε 26 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων οι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια είναι παιδιά!

Γι’ αυτό και ο ΠΟΥ απεύθυνε νέα έκκληση για έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 42,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των άμεσων υγειονομικών αναγκών στις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας που έχουν πληγεί σφοδρά από τους σεισμούς.

Αρχικά, ο ΠΟΥ είχε αποδεσμεύσει ήδη 16 εκατ. δολάρια από το ταμείο έκτακτης ανάγκης που διαθέτει, καθώς είχε υπολογίσει σε 23 εκατ. τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι εκτεθειμένοι μετά τους σεισμούς και την καταστροφή που προκάλεσαν.

Ωστόσο, πλέον ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 26 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 15 εκατομμύρια στην Τουρκία και σχεδόν 11 εκατομμύρια στη Συρία.

Ολοένα και περισσότερες απίστευτες κακοτεχνίες βγαίνουν στο φως μετά το φονικό χτύπημα του εγκέλαδου στην Τουρκία και τη Συρία.

Ο σεισμός… αποκάλυψε ότι ο εργολάβος που έφτιαξε πολυκατοικία στην Αντιόχεια δεν έφτιαξε καθόλου τοίχο στο σημείο που το κτήριο ενωνόταν με το πλαϊνό του αλλά… δανείστηκε τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας!

“Beauty will save the world”

– Dostoyevsky, The Idiot



It is strange how this painting and bookshelf remained intact from the collapse of the entire building caused from earthquake in Antakya, Turkiye!



Source: https://t.co/c9L7A422e6 pic.twitter.com/KBieBpI9rx