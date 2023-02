Ο καθηγητής Γεωφυσικής Δρ. Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν μίλησε σήμερα (07.02.2023) στο newsit.gr για τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ισοπέδωσαν δέκα επαρχίες της Τουρκίας στα σύνορα με τη Συρία, κοστίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

«Πρόκειται για μία ασύλληπτη καταστροφή. Είχαμε μόνο τις πρώτες έξι ώρες για να σώσουμε ζωές. Αλλά τα κτίρια που γκρεμίστηκαν είναι σε ακτίνα 330 χιλιομέτρων. Είναι εξαιρετικά δύσκολο», εξηγεί στο newsit.gr για τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Και συνεχίζει: «Η ισχύς που απελευθερώθηκε από τους δύο σεισμούς είναι ισοδύναμη με 550 ατομικές βόμβες»!

Οι προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζονται, σε πολικές θερμοκρασίες που φτάνουν τους -5 βαθμούς Κελσίου.

(VIDEO) Drone footage shows rescuers working in below-freezing temperatures as they search for survivors in the rubble of collapsed buildings in Malatya, one of Türkiye’s 10 southern provinces impacted in Monday’s deadly earthquakes pic.twitter.com/IdywdLWunF