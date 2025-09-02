Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 1124 ο απολογισμός των νεκρών – Εικόνες βιβλικής καταστροφής

Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού που έπληξε την ανατολική πλευρά του Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ξεπερνά πλέον τους 1 100 νεκρούς, σύμφωνα με την αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου
Τα ερείπια ενός σπιτιού στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό
Τα ερείπια ενός σπιτιού στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό / REUTERS / Sayed Hassib

Η αφγανική πτέρυγα της ανθρωπιστικής οργάνωσης Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαίωσε την Τρίτη (02.09.2025) ότι 1124 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε στην πόλη Νανγκαρχάρ, στα ανατολικά του Αφγανιστάν. Η καταστροφή προκάλεσε επίσης τουλάχιστον 3.251 τραυματίες και την καταστροφή περισσότερων από 8.000 κατοικιών.

Οι δονήσεις του σεισμού, ιδιαίτερα έντονες στα ανατολικά του Αφγανιστάν, προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι ομάδες της Ερυθράς Ημισελήνου συνεχίζουν τις προσπάθειες για να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες και στήριξη στις οικογένειες που εκτοπίστηκαν.

Κάτοικοι αβοήθητοι

Σε πολλές περιοχές, η σφοδρότητα της δόνησης άφησε πίσω της μόνο ερείπια. Στο Μαζαρντάρα, ένα από τα πιο πληγμένα χωριά, οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να σώσουν τους τραυματίες, μεταφέροντάς τους σε αυτοσχέδια φορεία. Αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, εκφράζουν την απόγνωσή τους: «Σχεδόν όλο το χωριό κατέρρευσε. Ο σεισμός χτύπησε γύρω στα μεσάνυχτα, παιδιά, ηλικιωμένοι και νέοι βρίσκονται ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να ανασύρουμε τα σώματα», δηλώνει ένας επιζών.

Ένας τραυματίας από τον σεισμό στο Αφγανιστάν
Ένας τραυματίας από τον σεισμό στο Αφγανιστάν / REUTERS / Sayed Hassib

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν περίπου σαράντα πτήσεις για την απομάκρυνση των τραυματιών και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Αφγανιστάν παραμένει μία από τις χώρες πιο ευάλωτες σε θανατηφόρους σεισμούς. Το 2023, ένας σεισμός στην επαρχία Χεράτ είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.500 ανθρώπων και την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοικιών.

Κόσμος
