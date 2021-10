Διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ματαιώσεις σιδηροδρομικών δρομολογίων στη Γαλλία εξαιτίας ισχυρότατης καταιγίδας.

Διακόσιες πενήντα χιλιάδες κατοικίες στη βόρεια Γαλλία δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από μια καταιγίδα που σάρωσε την περιοχή, με ριπές ανέμου που έφθασαν στη Νορμανδία τα 175 χλμ/ώρα, ενώ ματαιώθηκαν και σιδηροδρομικά δρομολόγια στο Παρίσι.

Η εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF ανακοίνωσε την Πέμπτη (21.10.2021) πως η κυκλοφορία των τρένων επρόκειτο να διακοπεί μέχρι τις 11:00 (ώρα Ελλάδας) στη Νορμανδία εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία των σιδηροδρόμων διακόπηκε επίσης βόρεια του Παρισιού, καθώς πολλά δένδρα είχαν πέσει στις γραμμές, πρόσθεσε η SNCF.

Here’s radar loop of Storm #Aurore moving along W Europe impacting #UnitedKingdom, #France, #Germany, #Spain & others, generating severe weather for those areas. Even had a few tornado reports, especially in the UK. #UKwx #EUwx #severewx #Hendrik #StormAurore pic.twitter.com/a7IHN3fKtA