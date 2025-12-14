Συμβαίνει τώρα:
Σίδνεϊ: Ένας Ισραηλινός ανάμεσα στους 12 νεκρούς του αιματοκυλίσματος – «Είχαμε προειδοποιήσει την Αυστραλία για αντισημιτισμό» λέει ο Νετανιάχου

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο, οι προσευχές μας είναι με τα θύματα της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται στον τόπο ενός περιστατικού πυροβολισμού στην παραλία Bondi Beach, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας
Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται στον τόπο ενός περιστατικού πυροβολισμού στην παραλία Bondi Beach, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας / REUTERS/Izhar Khan

Πανικός επικράτησε την Κυριακή (14.12.2025) στην Αυστραλία, όπου δύο ένοπλοι προχώρησαν σε τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση στο Σίδνεϊ, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένας πολίτης του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από την επίθεση των ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του, ότι οι πολιτικές της χώρας του ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν εν ψυχρώ δολοφονία» και ότι ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί». «Πρέπει ν’ αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση» παρότρυνε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αρχές εξουδετέρωσαν τον έναν εκ των δύο δραστών, ενώ ο δεύτερος, ο 24χρονος Πακιστανός Ναβίτ Άκραμ, συνελήφθη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

