Σίδνεϊ: Παγκόσμιος αποτροπιασμός για τη σφαγή σε εβραϊκή γιορτή – «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο» λένε ΗΠΑ και Ευρώπη

Σοκ σε όλον τον πλανήτη προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ. Δώδεκα είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι ο τραγικός απολογισμός. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση «ψυχρό φόνο» και δήλωσε ότι ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί». «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», διαμήνυσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκτός από τη 12χρονη κοπέλα, μεταξύ των θυμάτων της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, στη διάρκεια της γιορτής του Χανουκά ήταν και ένας ραβίνος όπως δήλωσε ο Αλεξάντερ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας.

Ο ένας από τους δύο μουσουλμάνους δράστες εξουδετερώθηκε, ενώ ο άλλος που συνελήφθη ονομάζεται Ναβίτ Άκραμ, είναι 24χρονος με καταγωγή από τη Λαχόρη του Πακιστάν και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Central Queensland στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο Hamdard στο Ισλαμαμπάντ και στο Ινστιτούτο Al Murad.

Την τρομοκρατική επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 29 τραυματίες στην εβραϊκή γιορτή σε παραλία του Σίδνεϊ, καταδικάζουν ηγέτες από όλον τον κόσμο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που καταδίκασαν τη σφαγή.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Είμαι συγκλονισμένη από την τραγική επίθεση στην παραλία Μπόντι. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.



I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.



Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.



We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

Νετανιάχου: Είχα πει στον Αλμπανέζι ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σημείωσε ότι τον Αύγουστο έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, λέγοντας ότι ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παραφράζοντας την επιστολή του, ο Νετανιάχου σημειώνει ότι η πολιτική του Αλμπανέζι, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει, λέγοντας ότι η επίθεση ήταν «φρικτή. Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», λέει, επισημαίνοντας τον περαστικό που καταγράφηκε να παλεύει για να πάρει το όπλο από τα χέρια ενός από τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον καταπολεμήσουμε είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Η Αυστραλία πρέπει να λάβει «μέτρα κατά του αντισημιτισμού»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι η Αυστραλία «πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα» μετά την «απότομη αύξηση του αντισημιτισμού».

Μιλώντας στην ομόλογό του από την Αυστραλία, Πένι Γουόνγκ, ο Σαάρ εξέφρασε «θλίψη και πόνο, εκ μέρους του λαού του Ισραήλ, για τη δολοφονική αντισημιτική επίθεση στο Σίδνεϊ».

Είπε στην υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας ότι από τις 7 Οκτωβρίου έχει σημειωθεί αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα, αναφέροντας παραδείγματα συνθημάτων κατά του ισραηλινού στρατού και καύσης ισραηλινών σημαιών κατά τη διάρκεια πορειών που χαρακτηρίστηκαν από «εμφανείς εκφράσεις μίσους».

Ο Σαάρ δήλωσε ότι η «ασφάλεια» της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία «μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πραγματικής αλλαγής στο κλίμα της κοινής γνώμης».

Η Αυστραλία, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, μαζί με αρκετές άλλες δυτικές χώρες, προκαλώντας την κριτική της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Σαάρ χαρακτήρισε συνθήματα όπως «Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα», «Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα» και εκκλήσεις για βία κατά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ως «παράνομα» και «μη μέρος της ελευθερίας του λόγου» και προειδοποίησε ότι «τελικά οδηγούν στο είδος της βίας που βλέπουμε σήμερα», συνδέοντάς τα άμεσα με την επίθεση στην παραλία Bondi.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την ένοπλη επίθεση στην παραλία του Σίδνεϊ

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.



Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

Μερτς: Η επίθεση στο Σίδνεϊ με αφήνει άφωνο

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό, Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.

Ινδία: Καμία ανοχή στην τρομοκρατία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, δηλώνοντας ότι «η Ινδία δεν επιδεικνύει καμία ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία».

Μουσουλμανικές ομάδες της Αυστραλίας καταδικάζουν την επίθεση στο Σίδνεϊ

Μουσουλμανικές ομάδες της Αυστραλίας καταδίκασαν την τρομοκρατική επίθεση στη Μπόντι, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους και την υποστήριξή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

Η Μουσουλμανική Κοινότητα Αχμαντίγια της Αυστραλίας (ACMA) δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και θλιμμένη για την απώλεια αθώων ζωών».

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη βιαιότητα αυτής της επίθεσης σε μια ειρηνική συγκέντρωση της κοινότητας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ACMA, Ιμάμ Ιναμ-ουλ-Χακ Κάουζερ. «Τέτοιες πράξεις βίας, που στοχεύουν αθώους ανθρώπους και έχουν ως στόχο να σπείρουν διχόνοια και φόβο, δεν έχουν καμία θέση στην Αυστραλία. Μια επίθεση σε οποιαδήποτε κοινότητα είναι επίθεση σε όλους μας».

Νωρίτερα, το Αυστραλιανό Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων εξέδωσε δήλωση αλληλεγγύης προς τα θύματα και όλες τις πληγείσες κοινότητες. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου», δήλωσε το συμβούλιο. «Αυτή είναι μια στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι, με συμπόνια και αλληλεγγύη, απορρίπτοντας κάθε μορφή βίας και επιβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση για κοινωνική αρμονία και ασφάλεια όλων των Αυστραλών».

Εβραϊκό Συμβούλιο Νέας Ζηλανδίας: Είμαστε αηδιασμένοι και σοκαρισμένοι

Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας δηλώνει ότι είναι «απόλυτα αηδιασμένο και τρομοκρατημένο» από τη μαζική δολοφονική επίθεση.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας στοιχειώνουν οι εικόνες που είδαμε, σε ένα μέρος που είναι γνωστό και αγαπητό σε πολλούς από εμάς», αναφέρει η οργάνωση σε δήλωσή της. «Είμαστε σε κατάσταση σοκ και προσευχόμαστε για τα αθώα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας»

Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» γράφει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του στο Χ.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν αλλά και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, στηλίτευσαν την επίθεση, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στις εβραϊκές κοινότητες.