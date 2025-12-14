Σίδνεϊ: Μουσουλμάνος φοιτητής από το Πακιστάν ο ένας δράστης του αιματοκυλίσματος – Η στιγμή που Αυστραλός πολίτης τον αφοπλίζει

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ένοπλοι πραγματοποίησαν τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στο Σίδνεϊ την Κυριακή (14.12.2025), με τις αρχές να έχουν εξουδετερώσει τον έναν, ενώ ο δεύτερος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τρομοκρατική επίθεση είχε ως στόχο Εβραίους που γιόρταζαν την πρώτη μέρα του Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο δράστης που συνελήφθη, ο Ναβίτ Άκραμ είναι 24χρονος με καταγωγή από τη Λαχόρη του Πακιστάν. Η εφημερίδα Jerusalem Post ανέφερε ότι ο Ακράμ είναι μουσουλμάνος και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Central Queensland στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο Hamdard στο Ισλαμαμπάντ και στο Ινστιτούτο Al Murad.

Ο 24χρονος είναι κάτοικος του νοτιοδυτικού προαστίου Μπόνιριγκ του Σίδνεϊ. Η αστυνομία έκανα έφοδο στο σπίτι του την Κυριακή το βράδυ. Η Daily Mail ανέφερε ότι η οικογένεια του Ακράμ είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου εδώ και ένα χρόνο.

Ο Ναβίντ Άκραμ φέρεται να ήταν ο δράστης τον οποίο αφόπλισε πολίτης στο βίντεο που έγινε viral, αν και φέρεται να πυροβόλησε κι άλλους αφού διέφυγε από το σημείο.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους ίσως και παιδιά, τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τον Mal Lanyon, αστυνομικό διευθυντή της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ.

Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει τον Ακράμ

Η δραματική στιγμή που ένας Αυστραλός πολίτης καταδιώκει και αφοπλίζει έναν από τους δράστες της Bondi Beach έχει καταγραφεί σε κάμερα αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέβασε τα πλάνα στα social media.

Το απίστευτο βίντεο δείχνει τον άνδρα, φορώντας ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, να κάθεται σκυμμένος πίσω από ένα παρκαρισμένο όχημα κοντά στον ένοπλο δράστη, ο οποίος είναι στραμμένος μακριά του και πυροβολεί.

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό του δράστη, ο άνδρας με το μπλε πουκάμισο έρχεται από πίσω, αγκαλιάζει τον δράστη, παλεύοντάς μαζί του, καθώς προσπαθεί να αρπάξει το όπλο.

Η μαζική δολοφονική επίθεση ακολούθησε μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων που συγκλόνισαν την Αυστραλία τον τελευταίο χρόνο, αν και οι αρχές δεν υποδήλωσαν ότι τα επεισόδια αυτά είχαν σχέση με το αιματοκύλισμα της Κυριακής. Μάλιστα, οι αρχές, είπαν ότι ένας από τους ένοπλους ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και ένα όχημα στο Campbell Parade, στην παραλία Bondi, το οποίο ήταν εφοδιασμένο με αρκετούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή και εργάζεται στο όχημα», πρόσθεσε ο Lanyon.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόντι για την εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με την οποία γιορτάζονταν η έναρξη του εβραϊκού εορτασμού Χάνουκα.

Η οργάνωση Chabad αναγνώρισε έναν από τους νεκρούς ως τον ραβίνο Eli Schlanger, βοηθό ραβίνου στο Chabad του Μπόντάϊ και βασικό διοργανωτή της εκδήλωσης, ο οποίος εργάζονταν στην περιοχή του Μπόντάϊ για περισσότερα από 18 χρόνια.

Σοκ προκαλούν βίντεο με τους δύο δράστες πεσμένους στο έδαφος, ακινητοποιημένους από αστυνομικούς, και πολίτες που σπεύδουν στο σημείο και τους ποδοπατούν με οργή, αμέσως μετά το 9λεπτο αιματοκύλισμα.

Το Χαμπάντ είναι ένα ορθόδοξο εβραϊκό κίνημα που είναι γνωστό για την προσέγγισή του σε μη θρησκευόμενους Εβραίους. Διαχειρίζεται δεκάδες κέντρα σε όλο τον κόσμο που είναι δημοφιλή στους Εβραίους ταξιδιώτες και συχνά χρηματοδοτεί μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια σημαντικών εβραϊκών εορτών.

Η Αυστραλία, μια χώρα με 28 εκατομμύρια κατοίκους, φιλοξενεί περίπου 117.000 Εβραίους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα αντισημιτικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων, του βανδαλισμού, των απειλών και του εκφοβισμού, υπερτριπλασιάστηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε τον Ιούλιο η ειδική απεσταλμένη της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, Τζίλιαν Σίγκαλ.

«Στοχευμένη επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα»

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς έκανε λόγο για στοχευμένη επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα. «Αυτή η δειλή πράξη τρομακτικής βίας είναι σοκαριστική και οδυνηρή, και αντικατοπτρίζει μερικούς από τους χειρότερους φόβους μας σχετικά με την τρομοκρατία στο Σίδνεϊ. Η επίθεση αυτή είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, την πρώτη ημέρα της Χάνουκα.

Αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια νύχτα ειρήνης και χαράς, που γιορτάστηκε σε αυτήν την κοινότητα με οικογένειες και υποστηρικτές, έχει διαλυθεί από αυτή την τρομακτική, κακόβουλη επίθεση», είπε.

Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την παραλία, παρά το γεγονός ότι οι δύο δράστες έχουν εξουδετερωθεί καθώς λίγο μετά τους πυροβολισμούς εντοπίστηκε ένα όχημα στο Campbell Parade, το οποίο φέρεται να είχε αρκετούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.