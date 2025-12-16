Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ – Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Συνήλθε από το κώμα που είχε πέσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο ένας από τους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ είχε δεχτεί πυρά από τους αστυνομικούς και είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας με τις αρχές να μην έχουν διευκρινίσει αν μπορεί να δώσει κατάθεση ή λεπτομέρειες για το μακελειό.

Ο Ναβίντ Άκραμ μαζί με τον 50χρονο πατέρα του Σατζίντ Ακράμ σόκαραν τον πλανήτη από την ένοπλη επίθεση που πραγματοποίησαν την περασμένη Κυριακή κατά πλήθος κόσμου σε παραλία προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων. Ο Σατζίντ Ακράμ πάντως έπεσε νεκρός κατά την επέμβαση της αστυνομίας.

Στο μεταξύ οι αρχές της Αυστραλίας συνεχίζουν τις έρευνες για το πως οι δράστες οργάνωσαν την επίθεση και αν είχαν βοήθεια από εξτρεμιστικά δίκτυα. Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η εβραϊκή κοινότητα της χώρας τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.