Σίδνεϊ: Λευκό φέρετρο και μπαλόνια στην κηδεία της 10χρονης Ματίλντα, του νεότερου θύματος της πολύνεκρης επίθεσης

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς και οι συγγενείς της 10χρονης Ματίλντα που άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ όταν δέχθηκε σφαίρες κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης.

Η κηδεία της 10χρονης Ματίλντα έγινε σήμερα (18.12.2025) στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για να πει το τελευταίο αντίο. Οι περισσότεροι κρατούσαν λουλούδια στα χέρια αλλά και μπαλόνια, ροζ, κίτρινα και σε σχήμα μέλισσας μιας και το δεύτερο όνομα της ήταν Bee. Το μικρό φέρετρό της ήταν επίσης στολισμένο με ζωάκια και παιχνίδια. Πρόκειται για το νεότερο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης που «βύθισε» στο αίμα όλο το Σίδνεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς της κράταγαν σφιχτά τα αδέλφια της και έκλαιγαν ασταμάτητα. Αν έχουν περάσει 4 ημέρες από την ημέρα που πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας 16 άτομα και τραυματίζοντας άλλους 40 στην γνωστή παραλία του Σίδνεϊ, ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν θα δουν ξανά το παιδί τους.

Ο κόσμος έξω από την αίθουσα όπου έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία για την Ματίλντα, ήταν πολύς. Πολλοί από αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, παρακολούθησαν την τελετή από μια οθόνη που είχε στηθεί απ’ έξω.

Καθώς το μικρό λευκό φέρετρο της Ματίλντα μεταφέρθηκε σε μια νεκροφόρα στο τέλος της τελετής, ο κόσμος συνωστίστηκε για να πει το τελευταίο αντίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς η νεκροφόρα απομακρυνόταν, απλώς ψιθύριζα: “Λυπάμαι πολύ, μωρό μου. Λυπάμαι πολύ, μωρό μου”, γιατί έχω πέντε μωρά. Το απογοητεύσαμε αυτό το μωρό», είπε η 37χρονη Τσάνα Φρίντμαν.

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαργκούλεβα είπε ότι η τελετή ήταν «σπαρακτική και συντριπτική» και ότι έχει να φάει και να κοιμηθεί από την ημέρα της επίθεσης. «Δεν μπορώ να αποδεχτώ πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό».

«Το λέμε εδώ και χρόνια…δεν έκαναν τίποτα», είπε η Βαλεντίνα, η μητέρα της Ματίλντα, χθες, Τετάρτη, στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης κάνοντας λόγο για μια σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ τις οποίες η κυβέρνηση απέτυχε να αποτρέψει.

«Είναι σαν να σου ξεριζώθηκε η καρδιά. Είναι τρομερό… κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο 25χρονος Τζέι Γκλόβερ, μοιράζοντας αυτοκόλλητα με μέλισσες.

«Είναι η αίσθηση ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο αντισημιτισμός υποβόσκει στην Αυστραλία εδώ και πάνω από δύο χρόνια», σχολιάζει ο ίδιος.

«Ο τραγικός, τόσο απόλυτα απάνθρωπος, ασύλληπτος φόνος της μικρής Ματίλντα ήταν για όλους μας σαν να χάσαμε την ίδια μας την κόρη. Η Ματίλντα μεγάλωσε όπως μεγαλώνει ένα παιδί, αγαπώντας ό,τι αγαπούν τα παιδιά. Αγαπούσε την ύπαιθρο, τα ζώα. Πήγαινε σχολείο, είχε φίλους, όλοι την αγαπούσαν», είπε ο ραββίνος Γεχοράμ Ουλμάν.

Οι φερόμενοι δράστες -πατέρας και γιος- άνοιξαν πυρ καθώς εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή. Οι δράστες της επίθεσης φαίνεται να είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, λένε οι αρχές.

Η κηδεία της Ματίλντα ακολουθεί τις πρώτες κηδείες θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, που έγιναν την Τετάρτη, περιλαμβανομένων εκείνων των ραββίνων, τον 41χρονο Ιλάι Σλάντζερ και τον 39χρονο Γιάκοβ Λέβιταν.