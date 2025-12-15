Σίδνεϊ: Μία 10χρονη, δύο ραβίνοι και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Αυστραλία και τη διεθνή κοινότητα το αιματοκύλισμα με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Κυριακή (14.12.2025) στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως νεκροί, πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν σε εκδήλωση για την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά. Συνολικά 38 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών.

Απέραντος ο θρήνος για τα 16 θύματα που σκοτώθηκαν εν ψυχρώ στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, όταν πατέρας και γιος άρπαξαν τα όπλα τους και ξεκίνησαν να σκορπίζουν τον θάνατο ενώ οι περαστικοί έτρεχαν να σωθούν. Το μικρότερο θύμα των πυροβολισμών είναι ένα κορίτσι μόλις 10 χρόνων. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ακόμα δύο ραβίνοι κι ένας επιζών του Ολοκαυτώματος.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι έκανε λόγο για «πράξη απόλυτου κακού» που «στόχευε εσκεμμένα την εβραϊκή κοινότητα», ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες σε όλη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Ματίλντα, 10 ετών

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η 10χρονη Ματίλντα, είναι ανάμεσα στους 16 νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ.

Η Ιρίνα Γκούντχιου, η οποία οργάνωσε διαδικτυακό έρανο για τη μητέρα του παιδιού και δήλωσε πως ήταν πρώην δασκάλα της, έγραψε: «Τη γνώρισα ως ένα φωτεινό, χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια παιδί, που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

«Με βαθιά λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι μια πρώην μαθήτρια του σχολείου μας απεβίωσε στο νοσοκομείο από τραύματα που υπέστη από πυροβολισμό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, το σχολείο του κοριτσιού.

Η θεία της μίλησε στο ABC και δήλωσε ότι η αδελφή της Ματίλντα, η οποία βρισκόταν μαζί της όταν δέχθηκαν τα πυρά, δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια. «Ήταν σαν δίδυμες – δεν είχαν ποτέ χωριστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ

Γνωστός ως ο «ραβίνος του Μπόντι», ο 41χρονος Έλι Σλάνγκερ ήταν ένας από τους βασικούς διοργανωτές της εκδήλωσης. Ήταν επικεφαλής της τοπικής αποστολής της Chabad, μιας διεθνούς εβραϊκής οργάνωσης με έδρα το Μπρούκλιν.

Ο θάνατος του πατέρα πέντε παιδιών, γεννημένου στη Βρετανία, επιβεβαιώθηκε από τον ξάδελφό του, ραβίνο Ζάλμαν Λιούις. «Ο αγαπημένος μου ξάδελφος, ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, δολοφονήθηκε στη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ», έγραψε στο Instagram.

Η Chabad ανέφερε ότι το μικρότερο παιδί του ήταν μόλις δύο μηνών. «Ήταν ο πιο θεοσεβούμενος, ανθρώπινος, καλοσυνάτος και ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εβραϊσμού της Αυστραλίας.

Νταν Ελκαγιάμ

Ο θάνατος του Γάλλου υπηκόου Νταν Ελκαγιάμ επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Σύμφωνα με το LinkedIn του, εργαζόταν ως αναλυτής πληροφορικής στο NBCUniversal και είχε μετακομίσει στην Αυστραλία πέρυσι.

Ήταν επίσης παθιασμένος ποδοσφαιριστής και βασικό μέλος της ομάδας Rockdale Ilinden Football Club, η οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα.

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Ο Αλεξάντερ Κλέιτμαν ήταν επιζών του Ολοκαυτώματος που είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την Ουκρανία. Η σύζυγός του, Λαρίσα, δήλωσε ότι πέθανε προσπαθώντας να την προστατεύσει από τις σφαίρες.

«Έχασε τη ζωή του καλύπτοντάς την με το σώμα του», αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά και έντεκα εγγόνια.

Παντρεμένοι εδώ και 57 χρόνια, το ζευγάρι, ταξίδεψε από το Ματράβιλ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ, για να γιορτάσει τη Χανουκά με άλλους Εβραίους.

Πίτερ Μίγκερ

Ο πρώην αστυνομικός Πίτερ Μίγκερ εργαζόταν ως ανεξάρτητος φωτογράφος στην εκδήλωση όταν σκοτώθηκε.

Το ράγκμπι κλαμπ Randwick, στο οποίο ανήκε, ανέφερε ότι ήταν «αγαπημένος και θρυλικός» παράγοντας του συλλόγου, ενώ είχε υπηρετήσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ρούβεν Μόρισον

Ο Ρούβεν Μόρισον είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την πρώην Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1970. Ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, με έντονη δράση στην εβραϊκή κοινότητα. Πέθανε λίγο αφού συνάντησε τον φίλο του Βλαντιμίρ στην εκδήλωση του Χανουκά. Ο συγκινημένος Βλαντιμίρ είπε ότι θα είχε παγιδευτεί στους πυροβολισμούς αν δεν χρειαζόταν να βρει πάρκινγκ.

«Τα είδα όλα και τώρα ο καλύτερός μου φίλος είναι νεκρός. Πέθανε μπροστά μου», είπε στην Daily Mail.

«Είχα περπατήσει περίπου 50 μέτρα όταν άκουσα τους πυροβολισμούς και γύρισα και εκεί ήταν μια Κινέζα με το παιδί της, και είπα “κατεβείτε κάτω!” και ίσως αυτό να με έσωσε κι εμένα».

«Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και κοίταξα ψηλά και είδα τον τύπο να πυροβολεί από τη γέφυρα από πάνω προς την περιοχή του Χανουκά».

«Τότε υπήρχε ένας ντετέκτιβ από την άλλη πλευρά που άρχισε να πυροβολεί τον δράστη που ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Ραβίνος Γιάκοφ Λεβιτάν

Ο Ραβίνος Γιάκοφ Λεβιτάν έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένα ακόμη θύμα των μαζικών πυροβολισμών.

Υπηρέτησε ως γραμματέας του Beth Din του Σίδνεϊ και εργάστηκε στο Κέντρο BINA – έναν παγκόσμιο οργανισμό με έδρα το Μπρούκλιν που είναι αφιερωμένος στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Ενώ βρισκόταν στην εκδήλωση, ο Ραβίνος Λεβιτάν μοίραζε μικρά, μαύρα δερμάτινα κουτιά στους παρευρισκόμενους.

Τίμπορ Βάιτσεν

Ο 78χρονος Τίμπορ Βάιτσεν βρισκόταν στην εκδήλωση με τη σύζυγο και τα εγγόνια του. Σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει φίλο της οικογένειας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της συναγωγής Chabad του Μπόντι.

Πατέρας και γιος οι δράστες – Στο νοσοκομείο ο 24χρονος

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς, ενώ ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Βίντεο με λουόμενους να τρέχουν να σωθούν μετά τους πρώτους πυροβολισμούς:

Ο 50χρονος δράστης ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Η αστυνομία δεσμεύτηκε να διερευνήσει πλήρως τον τρόπο απόκτησης και χρήσης των όπλων.

Ωστόσο το ABC Αυστραλίας μεταδίδει ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί του αυστραλιανού FBI που ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι είχαν αναπτύξει δεσμούς με το ISIS.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποιά τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» – της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Η έρευνα για την επίθεση συνεχίζεται, ενώ η αυστραλιανή κοινωνία θρηνεί για μια από τις πιο αιματηρές και σοκαριστικές επιθέσεις των τελευταίων ετών.