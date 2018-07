Σημειώστε το όνομα του νέου υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας – Μπορεί μια μέρα να γίνει πρωθυπουργός

Ο διορισμός του Τζέρεμι Χαντ, του μακροβιότερου υπουργού Υγείας στην ιστορία, φέρνει έναν στενό σύμμαχο της Μέι στη θέση του απρόβλεπτου Τζόνσον και ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο 51χρονος Χαντ έχει υπηρετήσει στο υπουργείο Υγείας για περισσότερα από πεντέμισι χρόνια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντιμετωπίζοντας απεργίες γιατρών, την αγανάκτηση των πολιτών με την κρατική χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και άλλες προκλήσεις.

Μάλιστα είναι τόσο περίεργο για κάποιον υπουργό να παραμένει στην ίδια θέση για τόσο καιρό που η Μέι τον πείραζε για αυτό. Στη διάρκεια ενός δείπνου με δημοσιογράφους νωρίτερα φέτος είπε χαριτολογώντας ότι αν ο Τζέρεμι Κόρμπιν γίνει πρωθυπουργός «εγώ θα σπάω πέτρες σε στρατόπεδο αναμόρφωσης (…) Όμως φυσικά ο Τζέρεμι Χαντ θα είναι ακόμη υπουργός Υγείας».

Ο Χαντ επεσήμανε ότι η αποχώρησή του από το υπουργείο είναι μια «τεράστια αλλαγή», ενώ πρόσθεσε: «Γνωρίζω ότι κάποιοι από το προσωπικό δεν με θεωρούσαν τον πιο εύκολο υπουργό Υγείας».

Ο Τζόνσον ήταν ο πιο προβεβλημένος υποστηρικτής του Brexit, ενώ αντίθετα ο Χαντ στήριζε την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το δημοψήφισμα του 2016. Ωστόσο ο Χαντ είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC τον Οκτώβριο του 2017 ότι άλλαξε γνώμη για το θέμα, εν μέρει εξαιτίας της απογοητευτικής «αλαζονείας» που παρατήρησε στην συμπεριφορά της ΕΕ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι είναι ανάρμοστο επιχειρήσεις όπως η Airbus να ανακοινώνουν ότι ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη Βρετανία, αν η χώρα αποχωρήσει από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση χωρίς συμφωνία, αλλά αντίθετα θα πρέπει να στηρίζουν τη Μέι ώστε να κερδίσει μια καλή συμφωνία για το Brexit.

Μετά την ανακοίνωση του διορισμού του έγραψε στο Twitter: «Τεράστια τιμή να διορίζομαι υπουργός Εξωτερικών αυτή την κρίσιμη στιγμή στην Ιστορία της χώρας μας». «Έχει έρθει η ώρα να στηρίξουμε τη πρωθυπουργό μας για να πολύ καλή συμφωνία για το Brexit, τώρα ή ποτέ…».

Huge honour to be appointed Foreign Secretary at this critical moment in our country’s history. Time to back our PM to get a great Brexit deal – it's now or never…

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2018