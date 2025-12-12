Σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν: Το 52% των Αμερικανών δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ – «Κρύβουν πληροφορίες»

Αρκετά ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του Reuters/Ipsos στις ΗΠΑ, που ολοκληρώθηκε την Δευτέρα (08.12.2025) σχετικά με την πολιτική και την στάση του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Αυτό που φάνηκε περίτρανα είναι το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν χάσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο να αποκαλύψει όλα τα στοιχεία γύρω από την εγκληματική δράση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Αμερικανοί είναι πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με τους χειρισμούς του Τραμπ αν και ο Αμερικανός απολαμβάνει μεγάλη υποστήριξη στον πυρήνα των Ρεπουμπλικάνων υποστηρικτών του που εστιάζουν επί μακρόν στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν πως η κυβέρνηση Τραμπ αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τον αποβιώσαντα καταδικασμένο για σεξουαλικά κακουργήματα χρηματομεσίτη, περιλαμβανομένου του θανάτου του το 2019 και των σχέσεών του με πλούσιους και ισχυρούς.

Επίσης, δεν πιστεύουν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι δεν γνώριζε για την εμπορία και εκμετάλλευση εφήβων κοριτσιών από τον Έπσταϊν όταν οι δύο άνδρες ήταν φίλοι πριν από δεκαετίες.

Μόνο το 23% των Αμερικανών εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το σκάνδαλο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ενώ το 52% τον αποδοκιμάζουν.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος φαίνεται να καταπραΰνει τις ανησυχίες των υποστηρικτών του: το 53% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν πως εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα, από 44% τον περασμένο μήνα. Ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών (85%) που εγκρίνουν συνολικά την πολιτική του Τραμπ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 4.434 ενηλίκων από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2025, η καχυποψία παραμένει σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Περίπου το 62% των ερωτηθέντων, μεταξύ των οποίων το 56% των Ρεπουμπλικανών, είπαν πως πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Έπσταϊν, που κρίθηκε ότι ήταν αυτοκτονία, σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, μετά την καταδίκη του από ομοσπονδιακό δικαστήριο για σεξουαλικά κακουργήματα.

Ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό, του 70%, είπε πως πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν συμμετάσχει στην εμπορία και εκμετάλλευση εφήβων κοριτσιών, περιλαμβανομένου του 62% των Ρεπουμπλικανών.

Και μόνο το 18% είπαν ότι πιστεύουν ότι είναι πιθανό ο Τραμπ να μην γνώριζε σχετικά με τα εγκλήματα του Έπσταϊν προτού δημοσιοποιηθούν. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών το ποσοστό αυτό είναι 34%.