Σκληρή «επίθεση» Ρωσίδας influencer με 13 εκατ. ακόλουθους εναντίον του Πούτιν – «Ο κόσμος σε φοβάται, αλλά θα κουραστούν να ζουν έτσι»

Η Μπόνια, η οποία απέκτησε δημοσιότητα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι σόου, δημοσίευσε ένα βίντεο 18 λεπτών αναφερόμενη στον Πούτιν προειδοποιώντας τον ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να «ξεσπάσουν»
Η Ρωσίδα influencer - Πούτιν / Igor Ivanko/Pool via REUTERS

Κατηγορίες εναντίον του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπέλυσε η Ρωσίδα influencer Βικτόρια Μπόνια, η οποία έχει 13 εκατομμύρια followers στα social media. Η ίδια μάλιστα έχει φανεί συχνά να φοράει προϊόντα με τον Πούτιν στα social media, αποφάσισε να στραφεί εναντίον του δικτάτορα.

«Ο κόσμος σε φοβάται», ξεκίνησε σε ένα βίντεο-σέλφι που δημοσίευσε χθες το βράδυ η Ρωσίδα influencer απευθυνόμενη στον Πούτιν.

Η Μπόνια, η οποία απέκτησε δημοσιότητα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι σόου, δημοσίευσε ένα βίντεο 18 λεπτών αναφερόμενη στον Πούτιν προειδοποιώντας τον ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να «ξεσπάσουν».

«Ο κόσμος σε φοβάται. Οι απλοί άνθρωποι φοβούνται, οι μπλόγκερ φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται. Οι κυβερνήτες σε φοβούνται» είπε η Μπόνια, η οποία, βέβαια δεν ζει στη Ρωσία αλλά σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

«Το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή εσύ, ο Βλαντιμίρ [Πούτιν], δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν σου δίνονται ακριβείς πληροφορίες» πρόσθεσε η Ρωσίδα influencer απηχώντας τη φημολογία ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει γύρω του ανθρώπους που λένε «ναι» και είναι πολύ φοβισμένοι για να τον αμφισβητήσουν, καθώς και από διεφθαρμένους ολιγάρχες που θα κινδύνευαν με καταστροφή αν αλλάξει πολιτική.

«Οι άνθρωποι υποφέρουν πολύ σήμερα. Οι επιχειρήσεις πεθαίνουν – μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι χάνουν χρήματα» συνέχισε στο «κατηγορώ» της η Μπόνια.

Η ίδια προειδοποίησε τον Πούτιν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει όλο και χειρότερη: «Ξέρετε σε τι οδηγεί αυτό; Θα σας πω εγώ. Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται. Συμπιέζονται σαν ελατήριο – και μια μέρα αυτό θα σπάσει».

Το βίντεο με τίτλο «Μια έκκληση στον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Από όλους τους ενδιαφερόμενους Ρώσους» έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 370.000 likes μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες.

